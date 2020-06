A pesar de estar autorizadas, las agencias de lotería no abrirán sus puertas hoy

Mediante un Decreto del Departamento Ejecutivo municipal, desde hoy queda autorizada en el distrito de Trenque Lauquen la apertura y desarrollo de las actividades de las Agencias Oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, bajo el estricto cumplimiento del Protocolo de Seguridad, Higiene y Salud aprobado por la Resolución N° 68/2020 del Instituto Provincial de Lotería y Casino.

Sin embargo, las puertas de las agencias locales no abrirán hoy debido a que los horarios de los sorteos aún no se encuentran organizados pero, sobre todo, a causa de un conflicto que el Instituto de Lotería mantiene con el gremio ATE por falta de pago de sueldos a los trabajadores de dicho organismo.

Así lo informaron a este medio los agencieros locales quienes, al mismo tiempo, destacaron el apoyo y predisposición por parte del municipio.

Agencieros

Con el objetivo de aclarar las versiones que daban por hecho la apertura de las casas de Lotería y Quieniela de nuestra ciudad hoy, los agencieros locales explicaron que “ya está la aprobación de la Nación, también el pedido de nuestro municipio a la Provincia y (el sábado) la aprobación de todos los organismos. Lo que ahora falta es que el Instituto de Lotería organice los horarios de sorteos y también que se resuelva un conflicto con el gremio ATE por no haber abonado los sueldos”.

En este sentido, destacaron que “por todo esto, el lunes no vamos a poder abrir y tenemos que seguir esperando”.

Por último, reconocieron que “nuestra Municipalidad tuvo gestiones espectaculares y agradecemos al Secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, por la rapidez y predisposición con la que actuó”.

Con estas palabras, los agencieros locales informaron que no retomaran la actividad en el día de hoy.

Decreto

Cabe destacar que desde el municipio informaron oportunamente que “el Decreto que ya está redactado a la firma del Intendente, se dicta de acuerdo a lo previsto en la Decisión Administrativa N° 919/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y la Resolución N° 252/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, recibida el sábado”.

Asimismo, agregaron que “las personas que se encuentren afectadas a la actividad de las agencias, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación –Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.

Por último, detallan que “los desplazamientos de las personas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada, debiendo las empleadoras y los empleadores garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores”.