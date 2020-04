A partir de hoy será obligatorio salir de casa con la máscara facial comunitaria

Hoy, todos los vecinos que por diferentes razones deban sí o sí salir de su casa tendrán que hacerlo utilizando la máscara facial comunitaria. De esta manera fue confirmado a La Opinión por el intendente municipal, Miguel Fernández, quien explicó que “así decidimos llamarla, porque el barbijo es para el uso del área de salud y justamente hay que tratar de que el barbijo esté disponible para ese área. Para la gente es importante utilizar esta protección, la máscara facial comunitaria, la cual puede realizarse en casa”, dijo antes de informar que “desde las redes sociales, el municipio compartirá un tutorial para que el vecino pueda conocer cómo se hace. Es recomendable que sea con tela de algodón la cual se puede lavar y planchar”.

n Obligatorio

En este sentido, el intendente remarcó que “será obligatorio. La gente lo tiene que utilizar para salir a la calle. Pero su uso no invalida que hay que quedarse en casa. Es importante remarcar eso. Cuando no hay más remedio y la persona debe salir a realizar una compra a la farmacia, al supermercado, pagar una cuenta y demás, debe hacerse con la máscara. Pero, además de todo esto, hay que lavarse las manos, utilizar alcohol gel, no tocarse la cara, mantener la distancia, entre todas las medidas de prevención dispuestas. Es decir, una cosa no invalida la otra. Es una seguridad adicional”.

Por último, y consultado sobre qué ocurrirá con aquél vecino que salga de su casa sin esta protección, Fernández comentó que “va a haber penalidades”. En tanto, adelantó que el secretario de gobierno Gustavo Marchabalo está trabajando en el decreto que establecerá esas penas.