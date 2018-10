“A nivel regional la situación no puede ser más compleja para el sector comercial e industrial”

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense se reunió hace pocos días en la Cámara de Comercio, Industria Producción y Servicios de la vecina localidad 30 de Agosto. El encuentro contó con la presencia de las cámaras de Ameghino, Casbas, Junín, Leandro N. Alem (Vedia), 9 de Julio, Pellegrini, 30 de Agosto, Trenque Lauquen, Tres Lomas, entre otras.

El presidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, Ricardo Sacco, y su secretario, Carlos M. Cappelletti, enviaron a este medio un informe detallado sobre la actividad realizada en tierra treintense y las conclusiones a las que se arribaron. El mismo señala que, en primer lugar, los presentes visitaron el centenario Almacén “El Porteño” en el paraje La Porteña. Allí se les hizo entrega a la pareja de almaceneros, integrada por Emilce Mangas y Edgardo Vagliente, de un certificado por la trayectoria y cuidado de la actividad comercial. Posteriormente, hicieron lo propio con El Visionario SRL, una empresa agroindustrial de capitales locales.

n Conclusiones

Ya en la reunión en la sede de la cámara anfitriona, luego de tratarse diversos temas de la actividad gremial empresaria, se concluyó en que se están viviendo momentos muy complicados. “Todos coincidieron en que el sector comercial e industrial está en crisis. Las mediciones de los últimos meses, tanto oficiales como privadas, así lo avalan: Por un lado, las caídas en las ventas, el alto costo laboral distorsionado por las cargas sociales, elevados gastos fijos, aumento desmedido de energía eléctrica, gas y combustible. Sumado a esto, la altísima tasa de interés que quita toda posibilidad de financiamiento para capital de trabajo, diluyendo las rentabilidades de las empresas y quitando toda posibilidad de invertir, innovar y crecer. El aumento de las importaciones, merma de rentabilidad ante la imposibilidad de trasladar los aumentos a precios, y disminución de la producción Pyme, incrementando su capacidad ociosa, ponen en riesgo la continuidad de nuestras Pymes”, indica el informe.

El mismo agrega que “dada esta situación, cada día vemos cómo comerciantes y Pymes dejan de pagar impuestos o cargas sociales, no pudiendo cubrir cheques emitidos y viéndose obligados a interrumpir la cadena de pagos, agudizando aún más la situación y generando un efecto multiplicador negativo, que en muchos casos, deriva en el quiebre de la industria o comercio. A nivel regional la situación no puede ser más compleja para nuestro sector comercial e industrial. Por un lado, observamos comercios que han cerrado sus persianas de forma definitiva y, por otro lado, notamos que esto ha generado, en varios sectores, el desplazamiento hacia sistemas de comercialización informales, como ser las ventas online no registradas, o directamente hacia la venta en hogares particulares, en franca competencia desleal con el comercio debidamente habilitado”.

n Industria nacional

En cuanto a la industria nacional, el informe enviado por los representantes del Nucleamiento señala que “el cierre de fábricas, suspensiones, retiros voluntarios, despidos y el incremento de la capacidad ociosa instalada es una dolorosa realidad que están afrontando en soledad nuestros industriales. Teniendo en cuenta las limitaciones del alcance de nuestro accionar, consideramos que el camino es uno: la lucha en defensa del sector, llevando adelante pedidos, reclamos y sugerencias, gestionando ante autoridades locales, provinciales y nacionales, como lo venimos haciendo hasta hoy, comerciantes e industriales en conjunto con otros sectores. Es por ello que desde el Nucleamiento venimos trabajando en fortalecer el vínculo con nuestras cámaras, abriendo espacios de diálogo y escucha”.

También se señaló que “día a día se abren nuevos frentes, para los que debemos estar preparados y capacitados, por lo que no podemos ser ajenos a la llegada de las nuevas tecnologías aplicadas al comercio, realidad que vino para quedarse y nos obliga a amigarnos con las mismas.

“Paralelamente, seguiremos fortaleciendo el trabajo en red con entidades intermedias, organismos municipales, provinciales y nacionales, para entre todos dar respuestas efectivas a las problemáticas que se presenten día a día, solicitándoles además a CAME, FEBA y ADIBA, entre otras entidades gremiales, que reclamen por el cese de la presión fiscal sobre nuestros comercios e industrias, un ejemplo de esto son los Ingresos Brutos, impuesto que no sólo creemos injusto, sino que resulta distorsivo por pagarse en forma repetitiva antes de llegar al consumidor. Sumamos a ello, rever el cuadro tarifario energético, considerado excesivo, por el alto impacto en nuestros costos, como así también solicitamos, la posibilidad de elaborar un ley de emergencia comercial e industrial, tanto a nivel provincial como nacional”.

n Situación crítica

Por último, desde el Nucleamiento se expresó: “Estamos en una situación crítica, pero eso no nos va a paralizar, sino que, por el contrario, necesitamos estar más activos que nunca, necesitamos encontrarnos para debatir, pensar y plantear propuestas en conjunto a nuestras problemáticas. Queremos invitar a todos nuestros comerciantes, industriales y prestadores de servicios, como también a aquellos vecinos que lo deseen, a acercarse para brindar su perspectiva y plantear alternativas y/o propuestas de mejora como también a trabajar colaborativa y colectivamente en beneficio del sector y de nuestra región. Trabajamos por una institución abierta, participativa y democrática que represente fielmente el sector, para estimular el desarrollo regional, provincial y nacional, por nosotros y por las futuras generaciones, más allá de la situación coyuntural que nos toca vivir”.