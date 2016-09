A nivel local, no se ha registrado una caída importante en el nivel de empleo

Dirigentes sindicales de distintos sectores analizaron la situación por la que actualmente atraviesa el mercado laboral y destacaron que, si bien a nivel local la actividad se mantuvo en la mayoría de los rubros, el contexto general no es muy alentador.

Al respecto Víctor Ferreiro (Smata), María Luján Persani (Empleados de Comercio) y José Luis Acuña (Luz y Fuerza) opinaron sobre esta cuestión, que si bien aún no ha tenido impacto a nivel local, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

n Smata

Con respecto a la situación del empleo, el titular local de Smata , Víctor Ferreiro, sostuvo que su rubro momentáneamente está bien. “No hemos tenido ni suspensiones ni despidos en lo que es la seccional Trenque Lauquen”, dijo, y agregó que “las empresas grandes, de trabajo andan bien. No tanto como quisieran, pero no están teniendo problemas. En cambio el que se está quejando es el chico, porque el trabajo cayó, y a eso se le suma la inflación y el aumento de tarifas, un combo que es bastante complicado”.

Asimismo el dirigente sostuvo que “hay muchos coches nuevos circulando que no se rompen, y entonces el trabajo disminuye”. Y destacó que a nivel nacional la situación es diferente remarcando: “Está muy complicado, se están dando muchas suspensiones y despidos en las terminales de las automotrices, y la verdad es que no se sabe qué va a pasar ni en qué va a terminar todo esto”.

En cuanto a las expectativas de cara al futuro, el entrevistado sostuvo que en lo inmediato no ve que la situación vaya a mejorar demasiado “porque las medidas que se están tomando son en contra de los trabajadores”. “En este sentido no soy optimista. Espero equivocarme”, marcó.

n Comercio

Por su parte, la titular del Centro de Empelados de Comercio local, María Luján Persani, destacó que “al menos en Trenque Lauquen no se han tenido despidos masivos, así que por el momento la situación en ese sentido es bastante estable y en general el nivel de empelo se mantiene”. Sin embargo reconoció que “hay algunos casos en los que un negocio con un empleado cierra, entonces ahí se pierde un puesto de trabajo pero son situaciones temporales y que no solamente se están dando ahora”.

Así y todo, la dirigente reiteró que “afortunadamente no hemos tenido casos de 10 puestos de trabajo menos en un día, como ocurre en otros lugares, así que en ese sentido no se ha registrado una modificación importante. Y tampoco tenemos información sobre comercios que estén pensando en reducir el personal”.

n Expectativas

En cuanto a las expectativas a futuro, Persani sostuvo que “se depende directamente de la situación del comercio”. “Si a la actividad comercial le va bien no vamos a tener inconvenientes y lo que esperamos es que sea así”, indicó.

Y agregó que hace 20 años que está al frente del Centro de Empleados de Comercio y desde hace alrededor de 10 años se llegó a un nivel de afiliados que se mantiene y que es de casi 2.000 empleados. “Es un numero que calculamos no va a subir mucho por el tamaño de nuestra ciudad”, opinó.

n Sin problemas

Por su parte, el secretario general de la delegación Trenque Lauquen de Luz y Fuerza, José Luis Acuña, sostuvo que “en lo que tiene que ver con empleos a nivel local por suerte está todo bien”. “No hemos tenido ningún despido y creemos que por el momento tampoco se van a dar”, dijo.

Además el referente reconoció que el suyo “es un rubro menos sensible que otros, como puede ser el del comercio o la construcción, que ante la caída de la demanda se ven directamente afectados en cuanto a los puestos de trabajo”.

Sin embargo el tema del tarifazo y su posterior freno por parte de la Justicia generó en la Cooperativa de Electricidad local algunas dudas acerca de la posibilidad de la entidad de poder hacer frente a los pagos de salarios a los trabajadores. Y al respecto Acuña sostuvo que “hasta el momento no se ha tenido ningún problema”. “La cooperativa está bien económicamente y además está bien administrada, así que creemos que en lo inmediato no va a haber problemas”, apuntó el entrevistado, aunque agregó que “si la situación se extiende en el tiempo puede llegar a ocasionar problemas”.

Por último el dirigente manifestó que “de todas maneras el sindicato se mantiene en estado de alerta porque se sabe que la situación es complicada y hay sectores en los que se está registrando caída de empleos, como es el caso de la construcción, que a nivel regional y sobre todo con la paralización de la obra pública ha visto caer alrededor de 1.000 puestos de trabajo”.