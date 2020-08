“A mis 75 años no madrugo más, ahora empiezo 5,30 de la mañana…”

Es la tardecita, uno va acercándose a la esquina de Mitre y Marconi y ya se percibe el olor al pan y como la nariz tiene memoria, automáticamente la infancia se nos presenta, da una vueltita por nuestro corazón nostalgioso, nos enjuga las lágrimas interiores y nos da un empujón para que finalmente entremos al pequeño habitáculo donde nos espera el panadero del horno a leña.

La panadería de Omar Luis Índice abrió el 1ro de julio de 1974, -el día que murió Perón-, aclara Don Omar panadero. El día anterior había nacido su hija y en la clínica le decían que no iban a poder salir por una semana porque por la muerte del general estaban de luto. Y por supuesto las panaderías no trabajaban, “lo único que había era pan duro, así que en el barrio se lo llevaron todo y bueno, como nadie trabajaba, empecé yo” recuerda Omar.

“Me bajaron del camión”

“Me crié en el campo y después empecé a manejar un camión allá por el año 1967. Un día mi padre me dice que iba a vender el campo y por más que intenté convencerlo, lo vendió. Nos vinimos al pueblo y mi padre que tenía sus hermanos por estos pagos, se iba a charlar con uno de ellos, Alberto, que tenía una carnicería y allí se reunían algunos parroquianos a charlar. Se encuentra con el panadero el “Zurdo” que andaba con ganas de vender y todos los días venía y le insistía en vendérsela. Yo le preguntaba para qué quería una panadería, -¿cómo para qué la quiero?, ¡para hacer pan! -Y quién va a hacer pan, ¿vos?- No, vos vas hacerlo”, me dijo. Y así fue , el padre de Omar ayudado por su señora que no quería que siguiera con el camión, compró la panadería y entonces “no tuve más remedio que bajarme del camión y empezar con la panadería”. De eso hace ya 46 años. Los que estaban en ese momento, Manazzi, panadero de toda la vida, Luna que era el que hacía las facturas y Aria le enseñaron los primeros saberes.

“La espiga de oro”

Al principio se instalaron al lado de la farmacia Racchi, eran “La espiga de oro” y estuvieron poco tiempo ya que por ese tiempo se empezó a conversar sobre formar una panificadora, se hicieron muchas reuniones, se habló mucho y finalmente se terminó formando una gran sociedad de 13 miembros, “de los originales sólo quedo yo”, aclara Índice. Ahí se quedó hasta el 82 y después compró el actual local, “justo el día del desembarco en Malvinas -2 de abril de 1982-… ¿quién hubiese pensado que se iba a armar una guerra?”, dice para sí mismo. Se armó su horno de leña, acomodaron un poco y un 27 de octubre empezaron y no pararon más.

Eso no es madrugar

“La jornada la empiezo sin madrugar demasiado…5,30 de la mañana, hago solamente para mantenernos nosotros”. Primero se hacen las galletas grandes que –según nos cuenta- se consumen bastante porque ya pocos la hacen, la llevan para los asados y los días domingo. Después vienen el pan común y los miñones y al final las facturitas.

Abrimos todos los días

Cuando nos percatamos del tiempo que llevábamos conversando un cliente muy educado pero con cara de impaciente reclamó su compra…y tenía razón, pero antes de irnos nos señaló a su hija, su nieto y sus bisnietos, todos conviviendo, desde las fotos, con galletas, panes y facturas. Ya está, que hagan su camino, ¿cuánto más hay que seguir? La señora nos prepara una bolsitas con delicias varias y nos despacha con el pedido “¡pongan las quinielas!”.