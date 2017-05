A los vecinos de los detenidos les cuesta creer lo que vieron

Los vecinos de la calle Estrada al 700 no salen de su asombro. El martes, muy temprano, se despertaron por algunos disparos que alteraron el silencio del barrio.

“Yo ni me moví” comentaba ayer a La Opinión una mujer, otra agregó que los confundió con “esas explosiones que hacen los pendejos con las motos”. El más contundente fue un hombre “… me di cuenta que estaban los milicos y ni asomé la nariz. No fuera que me agarraran de testigo”.

Pero nadie quiere hablar mucho, la palabra droga trae temor hasta de pronunciarla.

Pero todos vieron que se llevaban a un hombre detenido y también se enteraron que habían matado al perro guardián que atacaba a los policías.

Lo cierto es que esa cuadra fue escenario de uno de los allanamientos que se hicieron en Trenque Lauquen como parte del resultado de una larga investigación por presunta venta de droga (preferentemente cocaína). Se inició en Trenque Lauquen conducida por el ayudante fiscal Raúl Carini Hernández con los efectivos de Narcotráfico. Como ya se ha informado abundantemente el hilo conductor los llevó hasta Carlos Casares donde hay varios detenidos. Incluidos dos jefes policiales. En esa ciudad los procedimientos de allanamiento y detenciones los llevó adelante personal de Gendarmería toda vez que los bonaerenses no podían hacerlo porque había involucrada gente de la suya.

Según trascendió ayer a la mañana, Carini Hernández y su gente llevaban más de 24 horas trabajando y era posible que recién hoy se contara con información oficial.

Los comentarios y las versiones de los hechos son muchas algunas descabelladas. Hasta se llegó a decir que los efectivos involucrados en la causa y detenidos eran de Trenque Lauquen… no se ajusta a la realidad, jefes y oficiales de las dependencias policiales locales estaban trabajando como de costumbre. Algunos dejaban traslucir bronca “… cuando pasan estas cosas, nos meten a todos en la misma bolsa”. Otros estaban satisfechos “… bien, que los metan bien adentro por canallas y que paguen doble por deshonrar el uniforme”.

Por ocasionales testigos se sabe que los allanamientos en Trenque Lauquen los hicieron efectivos locales, concretamente la gente del Servicio de calle. Se sabe también que se requisaron los domicilios de los dos empleados del hospital detenidos en su lugar de trabajo. Uno de los allanamientos que causó más curiosidad fue el llevado adelante en un departamento del edificio de Sarmiento y Belgrano, (la esquina de Argentino).

Por comentarios de sus ahora ex compañeros de trabajo, se pudo establecer que los detenidos en dependencias del hospital son dos hombres de alrededor de 40 años, uno conocido como “Tito” Suárez y el otro sería Mauro López que hace menos de un mes fue víctima de un robo por el que acusó a un sobrino al que le secuestraron parte de dinero durante un allanamiento practicado en Tres Lomas.

En cuanto al detenido en la calle Paredes sería un hombre conocido por el apodo de “el santafesino”, de apellido Cachiotta que hace unos años reside en Trenque Lauquen y que trabaja en la construcción. Los tres habrían sido trasladados a una comisaría de la zona.