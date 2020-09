A la espera de la autorización, se empezó a fabricar ibuprofeno sódico

El Intendente municipal, Miguel Fernández, anunció hoy (martes) que comenzó el proceso de fabricación de Ibuprofeno sódico en el Laboratorio municipal-la segunda instancia consiste en el control de calidad de las muestras- con el objetivo de “estar preparados” y contar con “stock disponible” para cuando llegue la autorización correspondiente que permita la aplicación de este producto en pacientes moderados y graves con Covid-19.

De esta forma Trenque Lauquen da un paso importante en la búsqueda de tratamientos alternativos contra el Coronavirus como se viene impulsando en distintas provincias del país, donde ya está regulada la utilización de ibuprofeno inhalado que es de uso “compasivo y experimental”, por lo que requiere del consentimiento informado del paciente y un acuerdo con el médico.

El tratamiento consiste en la aplicación de ibuprofeno sódico soluble a través de inhalaciones que se administran a los pacientes a través de una capota transparente. Esta droga, es necesario aclarar, no es la misma que se vende en las farmacias en comprimidos.

Disponible ni bien se autorice

Mientras en nuestro distrito se espera por una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica -Anmat- o de la Provincia, algo más de 300 pacientes afectados por el virus que recibieron el medicamento lograron una mejoría inmediata de síntomas como la disnea o la hipoxemia.

“Hasta tanto se autorice el uso del ibuprofeno, por la autoridad nacional o provincial, di instrucciones a la farmacéutica a cargo del Laboratorio (Silvina Aliverti) de empezar a fabricarlo porque queremos que cuando llegue la autorización lo tengamos disponible inmediatamente”, señaló el Intendente.

En este sentido afirmó que “hoy está en proceso de fabricación con la formulación magistral que corresponde y después viene una segunda etapa que es el control de calidad externo para que verifiquemos concentración, PH de la muestra y saber que está en condiciones para cuando llegue la autorización lo podamos usar”.

En cuanto al proceso Fernández comentó que “para una persona calificada como ella (la farmacéutica) no tiene demasiada complicación, pero hay un tema crítico que es el tema del PH o de la acidez o no de la muestra para mantener la estabilidad de este ibuprofeno que es sódico, distinto al que se toma por vía oral a través de los jarabes o de los comprimidos”.

En este marco reiteró que “la idea es tenerlo en stock, disponible, aunque tiene una vida útil que no es larga, con lo cual puede pasar que no llegue la autorización para el uso y estas muestras no sirvan, pero la idea es empezar a tener stock periódico disponible en uso para cuando llegue la oportunidad de poder usarlo”.

En cuanto al uso de este medicamento, Fernández explicó que está indicado “para pacientes con Covid-19 y es para uso compasivo, es para ciertos pacientes que reúnen criterios de gravedad o severidad de la enfermedad que permitan lograr un efecto antiinflamatorio, descongestionar el pulmón”.

Asimismo informó que “no es el único grupo, por lo que me comentó la farmacéutica ellos tienen una red de farmacéuticos (farma-amigos) donde comparten esta información para poder realizar este medicamento fabricado de manera magistral”.