“A fin de año atendíamos a unas 150 familias, hoy estamos en cerca de 200”

La situación económica a nivel país dista de pasar por su mejor momento. Un índice de inflación preocupante, aumentos constantes en las tarifas de los servicios públicos y una desocupación que no puede reducirse son algunos de los datos que preocupan a muchas familias.

Y es en un contexto de estas características en el que la actividad de instituciones como Cáritas Trenque Lauquen se hace indispensable. Alejandro Palomeque, director de esta entidad local, dialogó ayer con la prensa e informó sobre la actividad que el grupo de voluntarios que la integran realiza durante la semana a través de la cual se percibe una necesidad creciente en buena parte de la comunidad.

También dio a conocer los nuevos horarios de atención y solicitó ayuda a la comunidad para alcanzar un nivel de donaciones, principalmente de ropa de invierno, que permita estar a la altura del frío por venir.

Cambios

“Queremos informar a los medios sobre los nuevos cambios que estamos tratando de implementar. Hoy la situación para atender al público no es la mejor pero estamos trabajando para que así lo sea y por eso queríamos advertir que los días miércoles y jueves se atiende al público en general entre las 14 y las 17 y la asistente social va a atender los días martes de 14 a 16 y los jueves de 14 a 17. Y los viernes, día en que normalmente la asistente social atendía, vamos a empezar a salir a los barrios para conocer las necesidades de las familias de la ciudad”, comentó Palomeque quien, en este último punto, agregó: “Porque hay mucha gente que, quizás por vergüenza o porque no sabe no se acerca a Cáritas. Entonces, vamos a tratar de ir a visitar los barrios porque realmente notamos que con las subas de tarifas ha empezado a haber una mayor demanda y por eso estamos intentando adecuar esa demanda con la gente con la que trabajamos para poder atenderla. Acá somos todos voluntarios, entonces tenemos que adecuar los horarios con la gente que tenemos. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda”.

El director de Cáritas consideró pertinente aclarar que “Cáritas está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Que la gente no sólo piense que Cáritas es ropa sino que a veces es necesaria una palabra. Cáritas pertenece a la Iglesia Católica pero eso no impide que pueda venir gente de otros cultos a acercarse porque tiene alguna necesidad. Así que vamos a intentar renovar los esfuerzos en ese sentido”.

Mayor demanda

Consultado sobre cuál es la situación actual en Trenque Lauquen en cuanto a la necesidad de muchas familias, Palomeque indicó que “en este último tiempo hemos observado una mayor demanda. A fin de año atendíamos unas 150 familias y hoy estamos cerca de 200. Así que es un 30% o un 35% más de gente que estamos asistiendo. Lamentablemente, a veces no podemos satisfacer todas las demandas que nos surgen porque hay muchos problemas con el pago de la luz, del gas y no tenemos una fuente de recursos ilimitada como para poder ayudar. Nos parte el alma ver gente con chicos que necesitan de la luz como cualquiera de nosotros y no poder ayudarlos a pagar esa boleta. Y por eso estamos intentando ver de qué manera podemos dignificar a esa gente”, dijo ante de señalar que “si bien la Cooperativa de Electricidad intenta en la medida de lo posible ser solidaria con este tema y el municipio también aporta su granito de arena, la situación no es fácil. Todas las ONGs tenemos que estar atentas a eso y Cáritas no es ajena a esta necesidad”.

Aumentos

En cuánto a cuáles son las donaciones que la institución hoy mayormente necesita, el vecino señaló que “en este momento estamos iniciando la temporada de invierno, va a empezar a hacer frío y ante el aumento del gas y el aumento de la luz lo que más se demanda es ropa de invierno, jogging, buzos polares, ese tipo de ropa dentro de lo posible en buen estado. Nosotros hacemos hincapié en que con esa ropa nosotros intentamos dignificar a una persona necesitada. Acá hay gente que arregla ropa pero siempre es mucho más fácil si nos llega en buen estado. También son necesarias las frazadas y los acolchados”.

Por último, Palomeque señaló que el frío recién empieza a sentirse y, por esa razón, esperan un aumento de la necesidad de asistencia para los próximos meses. “Esperamos un pico en la demanda, Dios quiera que no sea así, pero estamos intentando prepararnos, también para el verano para darle a la gente sombra. Aquí había plantas que estaban enfermas, no había manera de atender cómodamente a la gente así que la Municipalidad nos ha ayudado sacando las plantas y nos ha donado plantas. Y vamos a hacer techos para que la gente esté dignamente atendida. Hoy intentamos atender a la mayor cantidad de gente el mismo día en que viene, sólo la asistente social tiene un cupo limitado de personas pero todo puede convenirse. Que la gente no deje de acercarse, estamos dispuestos a ayudar y a que nos ayuden porque solos no podemos hacer nada, la idea es trabajar juntos y entre varias instituciones”, comentó.