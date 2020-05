El periodista argentino Osvaldo Marzullo publicó su libro, hace ya varios años, titulado de la misma manera que esta nota, “A correr que se acaba el mundo”, y sin entrar en exageraciones, para los amantes del trote y de las bicis, el de ayer fue un gran día. Esperaban con ansias el anuncio que La Opinión había adelantado, y el intendente Miguel Fernández dio paso a la denominada fase 4 de la cuarentena por Covid-19 con la habilitación de las salidas recreativas seguras.

Unas salidas que deberán tener plena conciencia social y un cumplimiento tal por parte de la comunidad para que se logren sostener en el tiempo.

Y el director de Deportes, Sergio Barbas, en diálogo con La Opinión aclaró algunos puntos del protocolo, como así también pidió la colaboración y responsabilidad social a los deportistas.

Por DNI

A partir de hoy la comunidad podrá salir a caminar, trotar y andar en bicicleta respetando un cronograma de días y horarios. Para organizar esto se utilizó un sistema usado ya en otros municipios, divididos por terminación de DNI.

La salidas recreativas, para correr y andar en bicicleta se realizarán de manera solitaria y según el siguiente esquema. Los DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3 lo harán lunes y jueves; 4, 5 y 6 los días martes y viernes; y 7, 8 y 9 los miércoles y sábados, en las franjas horarias de 7 a 10 horas y de 12 a 15 horas. Como requisito indispensable en estas salidas será contar con el documento de identidad o tener la aplicación “Mi Argentina” en el celular, y en el mismo tener grabado el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda.

Barbas remarcó que serán estrictos en este punto. Además estará prohibido permanecer en lugares cerrados aunque sean al aire libre, por ejemplo en pistas, parques o plazas, por lo que se recomienda el uso de los caminos rurales.

En el caso de los trotadores que forman parte de equipos, nunca deben salir en forma grupal y deben usar tapa boca. Además no deberán trasladarse hasta las zonas rurales habilitadas mediante trote, se deberán trasladar por medios propios o caminando. Y todas las actividades recreativas se podrán realizar por el lapso de 90 minutos. “No cambia en nada si uno se pasa algo de ese tiempo, lo que sí se deberá respetar el horario. Es decir no podes estar a las 15.15 horas por un camino rural arriba de la bici. Yo creo que son los mismos ciclistas y pedestristas los que se tienen que controlar”, apuntó Barbas.

Siguiendo con el protocolo, se informó que “para los ciclistas que desarrollen su actividad en bicicleta de ruta el lugar habilitado será el acceso Rodríguez Mera, lugar que hoy está sin transito”. Asimismo, los ciclistas no podrán entrar ni acercarse a menos de 2 kilómetros de ninguna ciudad ajena a la que vive, es decir que en caso de salir por el camino real en dirección a Beruti, se deberá volver 2 kilómetros antes de llegar a la mencionada localidad. Y se agregó que “hay que salir y llegar a la casa sin detenerse, ya que se sale a practicar una actividad física y no hacer mandados ni sociales”.

Mantener distancia

En caso de encuentro fortuito con otro ciclista o trotador hay que mantener una distancia longitudinal (sentido de la marcha) con un mínimo de 20 metros y distancia lateral 2 metros para cada lado. Los ciclistas deberán usar siempre casco, lentes, guantes y tapa boca. Siempre llevar el propio bidón o botella y nunca compartir el agua. Evitar paradas para descansar y realizar el entrenamiento mínimo necesario, con el fin de estar la menor cantidad de tiempo expuestos.

Además habrá que extremar medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital.

Y al terminar la salida o entrenamiento lavar y desinfectar bicicletas y calzados. Esto se debe realizar antes de entrar a la casa y para ello es menester contar en la entrada del hogar con un rociador que contenga una solución de agua y lavandina o algún otro desinfectante. Lavar bien toda la ropa, indumentaria y accesorios utilizados, como cascos y lentes.

En tanto no podrá realizarse la actividad física en caso de presentarse síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, pérdida de olfato o gusto. Y ante las apariciones de algunos de estos síntomas retornar inmediatamente al domicilio y seguir los protocolos médicos pertinentes. En caso de no respetar algunas de estas normas, como días, horarios y régimen protocolar, el infractor podrá ser pasibles de multas.