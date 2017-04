A 80 años de una atrocidad inaceptable

Recordar una vez más la destrucción de la Villa Gernika, durante la Guerra Civil Española, debe ser ante todo mantener el rechazo a la atrocidad de la guerra, al ocultamiento sistemático de la verdad. Pero también no olvidar, a la valentía de los hombres que lucharon y luchan por preservarla.

Esta pequeña ciudad albergaba dentro de sí los símbolos más preciados de las libertades del pueblo vasco: el roble centenario bajo el cual se dictaron las primeras leyes, la Casa de Juntas, en la cual se reunían los representantes del pueblo vasco y la Iglesia de Santa María, donde todos aquellos que fueron Señores de Vizcaya, debieron jurar el respeto de esas libertades.

n Singular ensañamiento

Se la atacó, con singular ensañamiento sobre la población civil, utilizando los elementos bélicos más modernos de la época. Gernika, no contaba ni siquiera con defensas antiaéreas y paradójicamente los puntos que pudieron haber sido objetivos militares, como la cercana fábrica de armas y el puente en el camino a Bilbao, permanecieron intactos.

La propaganda del bando atacante, durante muchos años, pretendió presentarlo como un propio acto de elementos ligados a la República Española y al Gobierno Provisional Vasco. En la noche del 26 al 27 de abril de 1936, inmediatamente de cesado el bombardeo, entre los periodistas, se encontraba el corresponsal de guerra George Steer. En su reportaje publicado el día 28 de julio en dos de los principales diarios del mundo en esa época, el Times de Londres y el New York Times de Estados Unidos, indicó las pruebas de la autoría, entre ellas restos de bombas incendiarias fabricadas en Alemania poco tiempo antes.

Quien visite esa histórica villa, no puede dejar de ver aquellos símbolos que antes mencionamos, sino también el Museo Fundación de la Paz, en el que a partir de la reunión de elementos recordatorios del bombardeo se ha construido uno de los más contundentes alegatos a favor de la paz y contra la intolerancia.