A 42 meses del asesinato de Adrián Maya, su madre sigue pidiendo justicia

Se cumple hoy un nuevo mes del crimen de Adrián Maya, asesinado en octubre de 2016 en su casa del Barrio Indio Trompa. Y como cada 25 su mamá, Ethel Adriana Iglesias, volvió a recordarlo para que su reclamo de justicia por su hijo se haga oír.

Vale recordar que a más de tres años del violento homicidio no hay imputados por el hecho.

A 42 meses del asesinato de su hijo, Ethel Adriana Iglesias no baja los brazos y continúa reclamando por el esclarecimiento del hecho que sin lugar a dudas le cambió para siempre la vida.

Es que en todo este tiempo la Justicia no ha podido darle respuesta a una madre que a pesar de todo no olvida. Y al cumplirse un nuevo mes del hecho Adriana señaló: “No me sorprende el sentimiento que generan estos días que llevamos de aislamiento y de impotencia al luchar contra un enemigo invisible, porque yo ya lo conozco”.

Y añadió: “Yo llevo tres años y medio de impotencia y luchando contra enemigos invisibles. La impotencia de no poder hacer nada, de que se van los días, meses y años y nadie hace nada. De escuchar siempre lo mismo. De subir y bajar esas escaleras con un nudo en la garganta y el dolor en el corazón”.

n Urgencias

Con respecto a la Justicia, la mujer expresó: “Es una palabra en la que ya no creo. Solo creo en la justicia de Dios. Acá en la tierra matan y siguen impunes total a quién le importa”.

Y añadió: “Ahora los poderosos están a la misma altura que los pobres. Saben qué es sentir miedo, impotencia. Y solo se atienden urgencias pero claro, una muerte de hace tres años no es urgente. Solo lo es para una madre a la que le quitaron un hijo y todavía sigue esperando”.