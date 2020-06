A 25 años de aquel Provincial de cadetes

Desde Diario Noticias se compartió un gran recuerdo, a poco de cumplirse 25 años del último torneo importante que tuvo a la “naranja” como testigo en Pehuajó. Se trató del Torneo Provincial de la categoría Cadetes y que en el equipo regional contaba con jugadores locales y la dirigencia técnica de Claudio Maldonado.

Los gimnasios del ex Colegio Nacional y del Club Atlético General San Martín fueron sede del mejor basquetbol de la provincia. Una época donde se respiraba básquet en cualquier parte del partido. Estudiantes Unidos, Deportivo Argentino, San Martín e Independiente de Mones Cazón eran parte de la recordada Asociación Regional del Oeste (ARO).

Había fecha todos lo fines de semana, los chicos jugaban y todos querían llegar a la Liga Nacional. Por ese tiempo se tenía como figuras a Marcelo Milanesio, Esteban De La Fuente, “Pichi” Campana o al “Loco” Montenegro. Era el esplendor de la NBA. Las primeras transmisiones en vivo por TV, donde todo era fascinación y parecían jugadores de otro planeta. Muy lejos de lo que hoy se vive con el básquet por estos sitios.

A Pehuajó llegaron las delegaciones de Zarate, Junín, Bahía Blanca, La Plata, Necochea y la A.R.O que estaba conformada por jugadores locales, de Trenque Lauquen y Henderson para disputar el certamen. Un torneo que contó con jugadores que fueron parte años más tarde del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) o torneos federales.

Los jugadores

El equipo local estuvo conformado por Fernando Caldiero, Hernán Magnasco, Alejandro Goitea, Carmelo Bernoldi, Bruno Civelli, Marcos Villarreal, Javier Vicente, Leandro Favaro, Juan Pernas, Martín Vives y Pablo Romero. Siendo Claudio Maldonado el entrenador.

Para el inicio el gimnasio estaba a tope, como lo marcaba semejante evento. En las tribunas de aquel “coqueto” Nacional. Del que hoy solo quedó la sombra de lo que fue. En el acto estuvieron el intendente interino local, Walter Terrón, y se hallaba el intendente electo, Cesar Peña. Como así también, el presidente y vicepresidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia, Carlos Bustamante, y Carlos Zulberti. De inmediato al compás de la marcha del deporte, ingresaron las seis delegaciones participantes ante el constante aplauso de la concurrencia.

El primero en tomar la palabra aquella noche, fue el presidente de la ARO, Jorge Pernas. El momento más emotivo, fue cuando Abel Arrese hizo entrega de una plaqueta a Obdulio Ruz y un ramo de flores a la señora Alicia Alemano de Trezza, esposa de Edgardo Trezza, cuyo nombre llevaba ese torneo. Un fin de semana donde se respiró básquet y en cada jornada estaban desbordado los gimnasios.

El roce era otro

La ARO buscaba potenciar a sus jugadores, no ganó ningún encuentro, pero el roce era otro a lo acostumbrado cada fin de semana en su liga. El objetivo era otro y ya estaba cumplido. Enfrentarse a los mejores equipos de la provincia. Igualmente no desentonó, tuvo a Javier Vicente como goleadores del certamen y a Juan Pernas como el jugador más correcto del torneo. Y un punto no menor, la mayoría del público eran chicos y adolescentes que tenían pasión por ese deporte.

Zarate-Campana mostró un poderío impresionante, con un equipo largó y con recambio que no producía fisuras en su quintento al entrar alguien desde la banca. Se consagró campeón de forma invicta. Junín fue subcampeón y Necochea completó el podio.

Pasó un cuarto de siglo y capaz que en ese momento no se valoró o no se tuvo dimensión del evento. Merece un párrafo aparte, para los organizadores de ese torneo que dejó a la vecina ciudad en lo más alto del basquetbol de la provincia. Esos que muchas veces dejan tiempo suyo de lado, no se les valora lo bueno y solo se critica lo malo.

Porque los años mostraron que el básquet en Pehuajó tuvo un declive y allá, al principio del 2000 no hubo actividad oficial. Luego regresó, pero no fue lo mismo. Tanto que se creó la Asociación de Basquetbol Trenque Lauquen, con sede en esta ciudad.

La ARO, en menos de una década del certamen ya no existía más y solo era un lindo recuerdo.