A 12 años de la 125, la Mesa de Enlace pide al Gobierno “no repetir la historia”

En medio del tercer día del cese de comercialización de carnes y granos, por el aumento de las retenciones a la soja del 30% al 33% y a cumplirse doce años de la resolución 125, la Mesa de Enlace le solicitó al Gobierno “alternativas” para que no se repita la historia vivida en aquel conflicto.

Las entidades indicaron en una carta que “es necesario establecer alternativas” por parte del Gobierno para “no repetir la historia” del conflicto agropecuario de 100 días que sucedió hace doce años, cuando el Ejecutivo emitió una resolución que establecía un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de granos.

“Es necesario establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas”, aseguró un comunicado por Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Además, destacaron que “muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico”, y remarcaron que “en un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable”.

“Nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequía que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos, hacen que se ponga en riesgo no solo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos”, aseguraron los dirigentes ruralistas.

Y concluyeron que “es por eso que, al cumplirse doce años de aquel conflicto, vale la pena plantearse otros caminos para no repetir una historia que nos perjudicó a todos”.