8M ¿para qué?

Cómo hacemos, en este día, en el que aún se regalan flores y bombones, en el que aún se desea un feliz día, utilizado por el comercio para aumentar un porcentaje de ventas. Cómo hacemos desde la cotidianeidad y sin caer en discusiones, que pocas veces decantan en análisis verdaderos y profundos, para desentramar esto con las personas que nos rodean y queremos, con quienes tenemos un vínculo y deseamos seguir compartiéndonos.

n Sistema de desigualdad

El patriarcado es un sistema de desigualdad que nos atraviesa a todas las personas que habitamos este mundo, sin distinción de géneros, ni clase social, ni lugar geográfico que habitemos. Es un conjunto de normas que regula la sociedad y genera desigualdad entre hombres, mujeres y las otras expresiones de género que están por fuera de la regla del binarismo hombre-mujer. No se ve, pero se percibe a través del machismo, sistema de creencias y prácticas de discriminación que se basa en la creencia de que el hombre es superior a la mujer o a las demás expresiones de género.

Las desigualdades que genera el patriarcado se pueden observar claramente a tu alrededor, ¿Quién lava los platos en tu casa? ¿Quién cocina? ¿Quién se encarga del cuidado de las personas pequeñas o de los adultos mayores? El trabajo doméstico está siempre designado a las mujeres, o feminidades.

La brecha salarial también es otra de las desigualdades que podemos vislumbrar y que, por más que se ocupen los mismos cargos, las mujeres obtienen un sueldo inferior a de los hombres.

n Estereotipos de género

Para comprender cómo se legitima esta desigualdad, hay que empezar a desarmar los estereotipos de género. La identidad de género es una construcción social, existen identidades por fuera del binario hombre-mujer. Las personas CIS género son aquellas a las que se les asigna un género determinado al nacer por la genitalidad que portan y que a lo largo de sus vidas no manifiestan disconformidad con ello. Pero además existen las mujeres trans, los varones trans, personas no binarias e identidades y expresiones de género que se posicionan políticamente como lesbianas, maricas, putos…

Los estereotipos de género definen el rol de una persona en función de su sexo y, con ello, están estableciendo las metas y expectativas sociales tanto del hombre como de la mujer.

Las personas trans, sobretodo las mujeres trans tienen un promedio de vida de 35 años, las causas de muertes son varias, principalmente inician en la exclusión del hogar a muy temprana edad (entre los 8 y 14 años).

La expulsión del hogar de las personas trans se debe a no cumplir con las normas establecidas del sistema hetero-cis-patriarcal.

Esas personas no tienen acceso a la educación, ni a la salud y mucho menos a un trabajo formal. Otra causal de muerte es el suicidio, más del 50% de las personas trans han intentado suicidarse.

n Crímenes del odio

Los ataques homolesbo odiantes son cotidianos. Los crímenes del odio no son tan visibles como los feminicidios, pero existen.

Higui de Jesús es lesbiana, estuvo presa durante casi ocho meses tras defenderse de una violación correctiva de un grupo de varones, ella logró frenar el ataque y uno de sus agresores terminó muerto. Hoy Higui se encuentra en libertad debido a la presión social por parte de organizaciones feministas, y personas que se movilizaron durante el tiempo que estuvo injustamente encerrada. En abril de este año la someterán a juicio.

La Chicho era una travesti de La Plata, asesinada a puñaladas por un varón que luego le contó a su compañero de celda “Me dijo qué lindo que sos y lo clavé todo”.

Hay muchísimas historias como la de Higui, que está viva porque pudo defenderse, o como la Chicho quien no sobrevivió al ataque trans odiante. Invitamos a leer, cuestionar e interpelar sobre cómo somos, de alguna manera, responsables de estos ataques y crímenes de odio.

n Varones

En el sistema patriarcal, los varones también cargan con otros estigmas que legitiman y reproducen la desigualdad social. Los mandatos de la masculinidad hegemónica son generadores de violencias, son reglas que no están escritas en ningún lado, pero basta nacer con pene para que el estereotipo de género se haga presente. No llores, sé fuerte, sé sostén económico del hogar, te deben gustar las mujeres, y miles de frases que escuchamos a diario.

Quienes tenemos la sensibilidad y las ganas de construir otro mundo, donde la igualdad no sea utópica sino realidad, donde las expresiones de género no sean factor de riesgo, donde las disidencias a la heteronorma y al binarismo no signifique la exclusión del hogar, del sistema educativo, de salud o de un empleo formal.

Quienes deseamos habitar un mundo igualitario nos hacemos cotidianamente muchas preguntas junto al ejercicio de la deconstrucción de las violencias.

En el marco de este 8 de marzo, invitamos a hacernos preguntas, y a revisar prácticas cotidianas que reproducen los estereotipos de género y la desigualdad.

¿De qué manera ponemos en jaque el cis-tema?

¿Cómo hacemos para desentramar una cultura hetero-cis-patriarcal que se sigue sosteniendo?

Empecemos por cuestionar nuestros propios privilegios.