Fernández: “La situación sanitaria está controlada pero seremos más estrictos en los controles de circulación”

El intendente municipal, Dr. Miguel Fernández, anunció hoy en rueda de prensa que se intensificarán los controles y con las fuerzas de seguridad se impedirá la circulación de personas fuera de horario y se evitarán las reuniones.

“Vamos a ser más rigurosos con la policía para evitar la concentración, necesitamos que la gente salga lo menos posible, los que tengan que salir a trabajar que lo hagan, pero con tapaboca, no se puede tener éxito en esto si cada uno no toma precaución. Estamos en pleno brote, controlado, pero en pleno brote, tenemos que ser enfáticos en prohibir las aglomeraciones”, sostuvo.

“Anoche compartí un zoom con los 18 concejales para que todos sintonicemos el mismo discurso. Son 10 días e iremos evaluando”.

También dijo: “Tenemos un equipo de salud que está preparado, yo veo situaciones de distritos cercanos que tienen dificultades, no importa el número de casos sino qué hacemos con esos casos, y para eso depende del comportamiento de la gente. Estamos en fase 5, no en fase 4, y si hay cambios lo va a comunicar el intendente y no la policía, y el horario de cierre será a las 20 horas no hay cambios” señaló respondiendo a las quejas de los vecinos que a través de las redes se quejaron de operativos policiales el fin de semana que “invitaban” a la gente a volver a sus casas a partir de las 17 horas.

“Es un problema de nación de cómo cargan los datos y tiene que ver con el domicilio del DNI, es una situación que no se puede corregir”, respondió en el final cuando se le preguntó por la confusión del domingo en cuanto a la cantidad de casos registrados positivos en la ciudad.