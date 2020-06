Se lanzó la campaña Un Saludo por un Beso

El equipo de la Dirección de Tercera Edad municipal lanzó la campaña Un Saludo por un Beso, en la que solicita a los vecinos que envíen un video breve realizado con su celular o un comentario para brindarle de esa manera su acompañamiento a los residentes de los Hogares Marcelo T. Castella, Evita y Alberto Córdoba, quienes desde hace tres meses no pueden hacer muchas de las actividades que habitualmente desarrollaban y tampoco recibir visitas, debido a que pertenecen a la población de riesgo y tienen que mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La convocatoria de Tercera Edad, dice lo siguiente:

“Tres meses de aislamiento obligatorio cansan. No ver a tus amigos y familiares por tanto tiempo. No cruzar al Parque ni salir a la vereda. No aprovechar la fecha de cobro para ir a charlar al Banco. No participar de ningún concierto, de ningún taller, de ningún paseo. Que te falte todo eso también cansa. Nadie va a la quiniela. Ni al supermercado. Ni a la farmacia. Las salidas quedan temporariamente suspendidas, se dijo hace tres meses. Y en ese todavía estamos. Por eso, en este mes que socialmente se asocia a la vejez y en el que el frío arrecia y el solcito tímido no alcanza a calentar los corazones, te pedimos que nos ayudes a levantar el ánimo de los residentes del Hogar Castella, del Evita, del Alberto Córdoba… ¿Cómo? Es simple. Necesitamos que nos envíes un video o un comentario con un saludo: puede ser personalizado (si conocés a algún residente en particular) o destinado a todos (para llegar a quienes no tienen familiares). Vamos, animate, participá. Te aseguramos que el afecto cura, cuida, abraza y vuelve”.

En tanto, los videos o saludos pueden enviarse a los siguientes correos electrónicos: terceraedad.tl@gmail.com o prensamunitl@gmail.com. 11