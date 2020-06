Malas noticias para el fútbol regional

Se sigue de cerca el presente del fútbol en La Pampa ya que esta tarde habrá una conferencia de prensa donde estarán presentes directivos de ligas vecinas, y se contaría con la presencia de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF).

Los amantes de la redonda siguen atentamente lo que pueda ocurrir en la vecina provincia, tan cerca de nuestra localidad, donde en los días previos se había confirmado la vuelta a los entrenamientos, algo en lo que ahora se dio marcha atrás luego del anuncio oficial del Consejo Federal de Fútbol.

De esta manera lo comunicó La Arena: “La vuelta a los entrenamientos de fútbol en La Pampa, que cuentan con la habilitación del gobierno provincial, deberá seguir esperando, luego que el Consejo Federal de Fútbol oficializara ayer mediante nota que el regreso será recién cuando todo el país esté en Fase 4 del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional, a causa de la pandemia de coronavirus”.

Esto tendrá su correlato en todo el país, y en Trenque Lauquen como en el futbol de la región, las esperanzas de volver a las canchas seguirán a la par de lo que ordene el Consejo Federal.

Habilitados

La semana pasada, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, habilitó los entrenamientos individuales de los deportes en conjunto, entre los que se encuentra el fútbol. Pero la medida provincial chocó rápidamente con la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal. Una decisión totalmente inexplicable, al menos para los clubes pampeanos, que se ven directamente afectados por esta determinación que se toma en Capital Federal.

La Pampa se encuentra desde hace días en Fase 5 y desde esta semana los clubes de fútbol afiliados a las dos ligas, Cultural y Pampeana, se encontraban en condiciones de retomar los entrenamientos, que habían quedado suspendidos desde el pasado 16 de marzo, a causa de la pandemia.

Atento a cumplir con todos los protocolos, y que los clubes puedan organizarse, los regresos se fueron programando para el próximo lunes 22. La intención de las instituciones era concretar la vuelta, más que nada, con las categorías infantiles e inferiores, que en muchos casos son las que “bancan” a los clubes con el pago de las cuotas sociales.

Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse cuando desde el Consejo Federal se emitió el despacho 12.559, que lleva las firmas de Pablo Toviggino (Presidente Ejecutivo del Consejo Federal y tesorero de AFA) y de Javier Treuque (Secretario General del Consejo Federal), donde se tuvieron en cuenta las decisiones de AFA en torno al retorno de las competencias en el ámbito del fútbol federado respecto a la pandemia de Covid-19.

Todo suspendido

Los directivos del Consejo Federal explicaron que “el martes 16 de junio, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció una serie de medidas respecto al retorno de las competencias oficiales organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rige en el ámbito de nuestro País” y que los mismos “tienen como objetivo brindar un marco regulatorio previsible y único para todas sus competencias, determinando el momento en el que todas las competencias organizadas por AFA quedarán habilitadas para su reanudación”.

El martes, la AFA dispuso que todos los clubes que participen en competencias oficiales organizadas por la entidad podrán comenzar con los entrenamientos cuando para todo el ámbito del territorio argentino tenga vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional.

“En ese contexto, corresponde a este Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), como órgano de conducción del fútbol del interior, adoptar idéntico temperamento para todas las competencias oficiales de las Ligas de Fútbol afiliadas a la AFA. Que ello es así porque la estructura federal del CFFA impone la adopción de medidas de alcance general que tengan la misma motivación que las que sustentan las decisiones de AFA respecto a priorizar el valor de la vida y la salud pública”, añadieron en los considerandos.

El despacho, además, considera que “si bien las Ligas tienen jurisdicciones de alcance regional, donde es posible que ya se encuentren transitando la Fase 4, la organización de competencias supone un movimiento de personas involucradas en las mismas que pueden provocar la circulación del virus, afectando la salud pública. Que, en ese sentido, es innegable que la organización del CFFA abarca un complejo sistema de normas, a las que todas las jurisdicciones del País se someten, existiendo posibilidades reales de que personas vinculadas a jurisdicciones donde hay circulación del virus, puedan trasladarse a jurisdicciones donde no concurran tales circunstancias. Que, por otro lado, las competencias organizadas por las Ligas afiliadas nutren a las competencias organizadas por el CFFA, que se desarrollan en todo el ámbito nacional, y estando suspendidas estas, carece de sentido, además del riesgo que implica, autorizar la reanudación de los torneos de las Ligas que tengan jurisdicción en lugares donde está permitida la práctica deportiva. Que, por último, es insoslayable que durante la Fase 4, y aún durante la Fase 5, se requerirá para todas las actividades (sociales, económicas, productivas, culturales, deportivas, etc) hábitos de cuidado e higiene sostenido, lo que se logra observando los protocolos que a tales efectos, las autoridades sanitarias por un lado, y las deportivas por el otro, impongan para la consecución de tales fines”.

La Fase 4 es la clave

Se espera que la AFA impondrá protocolos sanitarios, sujetos a la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, para autorizar en todo el ámbito del país, el retorno a los entrenamientos en todas las competencias, las que deberán ser observadas por todos sus afiliados, incluyendo las Ligas.

El Consejo Federal indicó que “la decisión adoptada incluye a todas las categorías y disciplinas que componen el fútbol asociación, es decir, categorías formativas y primera división, futsal, fútbol femenino y fútbol playa”.

Por lo tanto, los dirigentes dispusieron “con alcance para todas las Ligas afiliadas a la AFA, que todas sus categorías y disciplinas podrán reanudar sus entrenamientos previos a las competencias, cuando en todo el territorio del País tenga vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional”.

Por ahora esto no se está dando. Incluso en los informes oficiales se marca que se detecta transmisión comunitaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en las localidades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la provincia de Chaco; en Gral. Roca, Bariloche y Cipolletti, provincia de Río Negro; en Trelew, Chubut; y Córdoba capital. Por otro lado, la provincia de Catamarca no reportó casos confirmados a la fecha. Y en los últimos 14 días no tuvieron casos Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A nivel provincia de Buenos Aires, unos 62 municipios del interior transitan la fase cinco de la cuarentena, mientras unas 29 comunas están en la fase cuatro y 42 distritos del AMBA continúan en la fase tres, mientras que hay otros en fase 1.