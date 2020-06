VICENTÍN: Intervención y Expropiación

Por: Ricardo Kurlat – Abogado

En el marco de una situación y un gobierno que ha convertido lo excepcional en regular, y donde la contingencia supera cotidianamente la trascendencia, asistimos a una nueva circunstancia que excede lo coyuntural y sanitario, sin por ello dejar de estar presente en alguna medida en la cuestión que nos ocupa.

Con fecha 9 de Junio de 2020 el PEN publica en el Boletín Oficial el Decreto 522/2020 cuyo artículo 1° dispone: “Decretase la intervención transitoria de la sociedad VICENTIN SAIC (CUIT: 30-50095962-9) por un plazo de SESENTA (60) días, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de su patrimonio”.

¿De qué se trata?: En un mercado particularmente concentrado como el de granos y aceites, las principales diez mayores empresas representan el noventa y uno por ciento (91%) del total de exportación de granos y productos derivados de origen nacional. De dichas firmas exportadoras la mitad pertenecen a capitales nacionales (Aceitera General Deheza S.A.. VICENTIN SACI, Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, YPF S.A. y Molinos Agro S.A.) el resto son extranjeras. VICENTIN S.A.I.C. concentra alrededor de Diez Millones de toneladas (un 9% de la oferta exportable), y es controlante de múltiples empresas productora de alimentos en el mercado interno.

De VICENTIN dependen 2.195 puestos de trabajo en la industria aceitera, 1000 de empresas algodoneras, 376 en la industria vitivinícola, y 2.057 en la frigorífica, siendo conocido que la producción agropecuaria resulta estratégica a nuestro país, garantizando la provisión de alimentos a la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior.

Con fecha 10 de Febrero de 2020 la Sociedad VICENTIN SAIC se presenta en Concurso Preventivo por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Provincia de Santa Fe) denunciando un pasivo de $ 99.345.236.086,50; con más de 2000 acreedores reconocidos; presentación que coincide con el desencadenamiento de la Pandemia de COVID 19 que generó la crisis económica global, agravando la ya comprometida situación de la empresa.

La composición de la deuda de VICENTIN conforme la nómina de acreedores acompañada por la misma empresa establece un endeudamiento financiero con el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, de Inversión y Comercio exterior, Ciudad de Buenos Aires, Macro, Nuevo Banco de Entre Ríos, Itaipú, y Nuevo Banco de Santa Fe entre los locales, y los Internacionales International Finance Corporation, Netherlandese Financerings E Ing Bank Nv –Tokyo Branch.

En el Banco de la Nación Argentina se ha iniciado un Sumario administrativo con el fin de establecer si sus autoridades actuaron en infracción de la normativa vigente cuando autorizaron a VICENTIN SAIC a asumir una deuda millonaria con esa entidad. En el Juzgado correccional Federal número 10 de la ciudad autónoma de Buenos Aires tramitan los autos caratulados “Sandleris Guido y Otros s/Defraudación” donde se investiga también presuntos hechos delictivos vinculados a la empresa y al accionar del Banco de la Nación Argentina.

Abierto el Concurso preventivo el Juzgado interviniente de Reconquista establece con fecha 5 de Junio de 2020 un nuevo cronograma de fechas en dicho proceso, contemplando el volumen y complejidad de éste y considerando el contexto existente a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19, circunstancias que ponen en grave peligro la continuidad de las operaciones de la empresa concursada la cual al momento de la cesación de pagos era una de las principales firmas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.

O sea que hasta aquí VICENTIN está concursada (Convocatoria de Acreedores) con proceso abierto, Síndico designado (quién mientras no haya declaración de quiebra tiene la función del control y vigilancia de la actividad del concursado según lo establece la ley, no hay desapoderamiento ni desplazamiento de las autoridades de la Sociedad. El Estado ya ha intervenido a través de la Ley de Concursos el Juez y la supervisión del Síndico que representa básicamente los intereses de la masa de acreedores).

¿Qué hace ahora el Estado?. Combinando el funcionamiento de dos institutos legales: La Ley de Concursos y Quiebras (24.522) y la Ley de Expropiaciones ( 21.499): 1°) Remite al Congreso Nacional un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación la Sociedad VICENTIN SAIC. 2°) Que para asegurar el total y absoluto cumplimiento de los objetivos que se proponen a través del referido proyecto de ley, resulta necesario adoptar las medidas que la urgencia requiere, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes por lo que se dispone la intervención transitoria de VICENTIN SAIC por un plazo de sesenta días. Esta temporalidad resulta razonable y proporcionada a los objetivos buscados, en tanto se pretende asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar los efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país, poniendo a disposición de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para pronunciarse dentro de los diez días sobre la validez o invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado, así como elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento.

Así las cosas, el mismo decreto designa interventor al Señor Roberto Gabriel Delgado, y Subinterventor a Luciano Zarich, teniendo el interventor las mismas facultades que el estatuto de la sociedad VICENTIN confiere al Directorio y Presidente de la misma; dispone la ocupación temporaria de la sociedad por el mismo término (60 días), debiendo el interventor al finalizar su cometido presentar un informe de situación y resultado de su gestión al Juez del Concurso con asiento en Reconquista, a quien notifica el contenido del decreto.

No hay nada ilegal en lo hasta aquí descripto. VICENTIN está concursada, VICENTIN está expuesta a una declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación. VICENTIN está intervenida por sesenta días.

Lo que debemos saber es que va a pasar con todo esto. La ciencia que estudia el futuro es la futurología y no se trata aquí de anticipar el porvenir, pero es inevitable avizorar que semejante pasivo y la situación de la empresa es difícilmente remontable como están las cosas hoy en el país y en el mundo, que la quiebra será seguramente inevitable y grandes males sobrevendrán a su estado falencial.

Por su dimensión, la extensión de sus servicios y magnitud del patrimonio VICENTIN encuadra en lo que el Derecho Administrativo moderno denomina “empresa pública no estatal”; y solo una fuerte intervención estatal como la que se ensaya puede procurar el rescate o menguamiento de tan grave situación, independientemente de las fundadas críticas de procedimiento y altísimos costos para el erario público de este salvataje que no ampara a VICENTIN sino a sus acreedores, dependientes y consumidores de productos básicos.