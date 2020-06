Más libertades para caminar, trotar y bicicletear

Sin dudas se inicia una gran semana para los deportistas. Desde el Municipio se dio a conocer el nuevo régimen de Salidas Recreativas. Fue el propio Director de Deportes, Sergio Barbas, quien ayer por la mañana le adelantó a La Opinión las nuevas medidas. A partir de hoy se podrá salir de lunes a sábado, 7 a 17 horas, y el domingo de 7 a 13 horas, independientemente de la terminación del DNI.

Asimismo, se deberá seguir manteniendo el protocolo de seguridad para cada una de las actividades recreativas. “Este es otro paso más que da el Municipio en el marco de la flexibilización iniciada de diferentes actividades, y a la espera de definiciones de Nación y Provincia para profundizar en el avance que representa ingresar a la Fase 5, denominada de Distanciamiento Social, en lugar de Aislamiento Social.

Hasta este momento las Salidas Recreativas podían efectuarse tres veces a la semana, de acuerdo a la división por terminación de número de DNI, pero ese requisito fue eliminado”, dice el parte oficial.

Es así que, a partir de hoy “las tres actividades recreativas mencionadas podrán desarrollarse de lunes a sábado, manteniendo los horarios tal como habían sido fijados, de 7 a 11 y de 13 a 17, agregándose el domingo de 7 a 13.

Y se espera en los próximos días poder extender el rango hasta más tarde, de acuerdo a los lineamientos que establezca Provincia”.

Para los ciclistas también hay otra novedad “se autoriza la práctica en la pista del Club Ciclista, opción que se agrega al acceso Rodríguez Mera. Además, continúa el protocolo de salidas con dos acompañantes menores de 12 años de su grupo familiar en el caso de las caminatas, y con la persona que se convive para caminatas, trotadores y ciclistas.

Se reitera que no debe realizarse ninguna de estas actividades físicas en caso de presentar síntomas como: fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, pérdida de olfato o gusto, solicitándose que ante las apariciones de algunos de estos, se regrese en forma inmediata al domicilio y se sigan los protocolos médicos pertinentes. De no respetarse algunas de las normas establecidas (horarios y protocolo) el infractor podrá ser pasible de multas.

Instrucciones generales

Para ciclistas y trotadores: salidas en solitario o con la persona que se convive, de lunes a sábado de 7 a 11 y de 13 a 17 horas y domingo de 7 a 13. Tener grabado en el celular el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda. Está prohibido permanecer en lugares cerrados aunque sean al aire libre, por ejemplo pistas, parques y plazas. Se deberán utilizar las zonas rurales.

En el caso de los trotadores, no salir en forma grupal y usar tapa boca. No deben trasladarse hasta las zonas rurales habilitadas mediante trote, sino por medios propios o caminando, y usando tapaboca. La actividad se desarrollará en un lapso máximo de 90 minutos tanto para trotadores como para ciclistas. Para los que desarrollen su actividad en bicicleta de ruta, los lugares habilitados son el acceso Rodríguez Mera (hoy sin tránsito) y la pista del Club Ciclista. Extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital.

Los ciclistas no deben entrar ni acercarse a menos de 2 kilómetros de ninguna ciudad ajena a la que vive. Por ejemplo, en caso de salir por el Camino Real en dirección a Beruti, se deberá volver 2 kilómetros antes de llegar a la mencionada localidad. En el caso de ciclistas, salir y llegar a su domicilio sin detenerse.

Los caminantes

Para las personas que realizan las caminatas se mantiene el siguiente protocolo. “Salidas en solitario, acompañado por la persona con la que se convive y dos acompañantes menores de 12 años de su grupo familiar. De lunes a sábado de 7 a 11 y de 13 a 17. Y domingo de 7 a 13.

La caminata se debe realizar en lugares de cercanía a su domicilio y manteniendo una distancia longitudinal de 5 metros (sentido de marcha) y distancia lateral de dos metros. El caminante deberá realizar la actividad en un lapso no superior a la hora y llevar siempre tapa boca.

Tener grabado en el celular el número de contacto de emergencia en primer lugar de la agenda. Siempre llevar el propio bidón o botella y nunca compartir el agua. Extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que esto podría demandar la atención en el hospital. Al terminar la salida, lavar y desinfectar calzados. Esto se debe realizar antes de entrar a la casa”.