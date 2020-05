El desafío de muchos comerciantes: reinventarse para salvar el negocio

Son varios los comercios de Trenque Lauquen que, desde hace algunas semanas, han buscado la manera de “reinventar” su servicio ante un contexto sumamente adverso generado por la llegada del Covid-19 al país y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para enfrentar esta pandemia que, día a día, se lleva vidas en todo el mundo.

En este marco, es sabido que hay rubros específicos que han sido mucho más castigados que otros ya que, la imposibilidad de abrir sus puertas, es un factor que juega notoriamente en contra de sus ingresos. A partir de allí, muchos comerciantes decidieron no quedarse con los brazos cruzados y optaron por reconvertirse. Fue así que un conocido bar local comenzará este fin de semana a hacer delivery de pizzas y, por otro lado, una propietaria de un salón de fiestas optó por armar una cooperativa de trabajo para realizar panificados que luego serán vendidos a comercios de la ciudad. También, una conocida panchería incorporó a su servicio la venta de panes y facturas, y son varios los gimnasios y agencias de viajes que ya se encuentran organizando una nueva manera de trabajar para no quedar afuera del mercado. Todos estos son algunos de los nuevos emprendimientos que han surgido en un contexto difícil para muchas actividades.

La Opinión dialogó con algunos comerciantes que se han “reconvertido” quienes contaron las expectativas que tienen en esta nueva coyuntura que les toca vivir. Y aunque muchos advierten que esta nueva forma de trabajo no les garantizará volver a registrar los mismos ingresos que obtenían antes de la pandemia (cuando tenían sus puertas abiertas al público en general), al menos sí les permitirá volver a tener algo de actividad y salir de la facturación cero.

Una cooperativa

Roxana Cam es la propietaria de un salón de fiestas y, luego de dos meses de no poder trabajar, tomó la loable decisión de armar una cooperativa de trabajo junto con sus empleados. Ella contó: “Tomé una decisión e hice una cooperativa de trabajo con mi gente. Tengo más de 15 personas desde el parrillero, los mozos y el personal de cocina, entre otros. Y como están sin trabajar desde el 14 de marzo y no tienen ninguna entrada de dinero, tampoco me puedo quedar de brazos cruzados. Así que tomé la decisión de realizar los fines de semana y en el salón unas polladas, pastas para vender panificados y pizzas, entre otros productos, pera los negocios de Trenque Lauquen y para toda la gente que quiera consumir. Hablé con Clarisa Fabris y me dio su autorización, obviamente siempre manteniendo el protocolo de higiene y distanciamiento”.

La vecina se mostró expectante sobre los resultados que pueda traer en el futuro esta nueva iniciativa. “Le vamos a dar para adelante, la verdad que los chicos están contentos, ya arrancamos esta semana haciendo la promoción de la venta de pollos y demás productos”, dijo antes de contar: “También, como una forma de ayudarlos, puse en venta mi auto para poder darles alguna entradita más para que puedan subsistir mientras todo esto va pasando”.

Anexar un nuevo servicio

Jimena Colla trabaja junto a su marido Diego, su hijo Dino y su hermana Victoria en la conocida panchería ubicada en calle Mariano Moreno casi avenida Villegas. Debido a la actual situación, el trabajo ha bajado considerablemente, sobre todo los fines de semana cuando el movimiento en este lugar era importante.

“En marzo hizo cuatro años que estamos en la panchería, es un emprendimiento familiar, trabajamos en él toda la familia. Trabaja mi marido Diego, mi hijo Dino, mi hermana Victoria y yo. Y justo en marzo nos viene a pasar todo esto. Estuvimos unos días cerrados porque, obviamente, el pancho es para trabajar en otras circunstancias, la gente viene, compra el pancho y se va. Nosotros no trabajábamos mucho con delivery, teníamos delivery pero era más para la hamburguesa o la bondiola y no tanto para el pancho. Trabajamos de noche, al mediodía nunca abríamos, pero ahora tuvimos que improvisar otra cosa. Estuvimos unos días muy mal, muy preocupados, no sabíamos qué íbamos a hacer”, comentó.

Colla contó: “Nosotros somos como cualquier familia de clase media trabajadora que vive el día a día, no tenemos un peso ahorrado que nos permita vivir un par de meses sin trabajar. Y en ese momento ya se venía el alquiler, la luz, el gas y todos los gastos. Así que decidimos comunicarnos con otro vecino que tiene una panadería, hablamos en la Municipalidad y pedimos permiso para hacer reventa. Y ahora abrimos todos los días de lunes a lunes a las 8 de la mañana y estamos hasta las 18 de corrido. Los fines de semana salimos una hora (la que está permitida en este marco de aislamiento) a repartir los encargues en la Ampliación Urbana, donde nosotros vivimos. Salimos con mi marido y mi hijo quienes llevan la canasta y yo voy tocado timbre casa por casa. La verdad que agradecemos mucho a nuestros vecinos de la AU que me dan una mano bárbara todos los fines de semana comprando mi mercadería. Cuando vamos sábado y domingo a caminar el barrio siempre nos quedamos sin nada”.

Por último, Jimena Colla comentó: “Esta situación nos cambió totalmente la manera de trabajar porque nosotros entrábamos siempre a las 6 de la tarde y estábamos hasta las 12 de la noche, los fines de semana trabajábamos toda la noche hasta las 8 o 9 de la mañana. Ahora estamos haciendo desde las 8 de la mañana hasta las 18 y después nos quedamos en la panchería a preparar las cosas para la noche y cerramos antes o más tarde según el movimiento”.