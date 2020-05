Los responsables de Cuero de Zorro dudan en reabrir el predio a pesar de que habilitarían la pesca deportiva

En unos días se podría habilitar la reapertura de algunas actividades tales como la pesca deportiva y la hotelería, luego de casi dos meses de parate originado por la pandemia de Covid-19 que afecta al país y al mundo.

Dichas actividades deberán cumplir con un estricto protocolo de seguridad por lo que comenzarían a trabajar de manera “acotada” algo que sin lugar a dudas obliga a los propietarios de emprendimientos de estos sectores a analizar la conveniencia económica de volver a trabajar “a medias”.

Así lo expresó uno de los responsables de la concesión de Cuero de Zorro, Germán Reyes, quien explicó que en los próximos días se reunirán con autoridades del Municipio para ver cuáles son las condiciones requeridas para la vuelta a la actividad. En este sentido detalló que hoy por hoy la apertura del predio para la pesca se ve como algo “difícil” porque trabajar al 50 por ciento significaría una pérdida que se sumaría a la ya complicada situación que vienen arrastrando desde hace dos meses por el cierre de la laguna.

Por su parte Javier Prieto, propietario de Cabañas “El Payé”, sostuvo que mas allá de las restricciones, la reapertura de la actividad permitirá al menos generar ingresos para cubrir los costos fijos luego de casi dos meses de facturación cero.

Pesca

En diálogo con La Opinión, Reyes se refirió a la posibilidad de que se habilite nuevamente la pesca deportiva entre otras actividades y señalo: “Todavía no nos hemos reunido con el Municipio para ver cómo se puede llevar adelante esta actividad. Y por tal motivo no hemos decidido nada hasta que no nos confirmen y expliquen bien qué es lo que quieren hacer para ver cómo nos podemos llegar a manejar. No sabemos oficialmente cuáles son los requisitos y el protocolo a cumplir. En estos días nos vamos a reunir con el Municipio y a partir de lo que nos digan veremos si abrimos o no”.

En este sentido remarcó que hasta que dicho encuentro no se concrete “sigue todo igual”. “Seguimos en la incertidumbre sobre qué vamos a hacer”, dijo.

Sin embargo Reyes señaló que la reapertura del predio de Cuero de Zorro “hoy por hoy se ve difícil porque económicamente no es solo que no convenga sino que perjudica porque ya se viene de casi dos meses sin originar ingresos y abrir para tener más perdida todavía complicaría muchísimo más”. “Pero vamos a esperar a reunirnos con el Municipio para decidir finalmente qué se va a hacer”, añadió.

“Estamos más próximos a cerrar que de volver a abrir”

Si bien son muchos los comercios enmarcados en el rubro gastronómico que hace ya días pudieron volver a trabajar bajo la modalidad de deliverys, son muchos también los que consideran que esta posibilidad es insuficiente y que necesitan otro tipo de apertura para poder mantener su negocio.

Así lo afirmó a este medio Gabriel Depari, cocinero del resto-bar Dublin, quien expresó: “Está complicadísimo, de más está decirlo, los gastronómicos estamos más próximos a cerrar que de volver a abrir. Nadie nos dice si podremos abrir en diez días, en un mes o en qué tiempo. No hay certezas de nada”. “Por eso nos juntamos con la Cámara de Comercio para analizar la posibilidad de que nos dejen abrir una parte, un porcentaje. Por ejemplo, si tenés 80 lugares que te dejen abrir 20, 30 o algo. Nosotros tenemos empleados, hay que pagar la luz, el gas y otros servicios y no tenemos entrada de nada. Estamos complicadísimos”, afirmó.

Además el comerciante contó: “Estuvimos reunidos el martes con el intendente y no hay miras de nada. No se puede abrir ni un poquito ni mucho ni nada. La Municipalidad nos escuchó como nos viene escuchando siempre, pero señalan que el DNU nacional dice que no se puede abrir y, por lo tanto, no pueden permitirnos que podamos abrir algo. Por esa razón, de acá al futuro, la incertidumbre es total”.

“Nosotros pedimos abrir sólo gastronomía, no el bar. De esto último se cree que recién el año que viene podría abrirse, entonces no sabés qué hacer. La mayoría de los gastronómicos vamos a terminar cerrando. Por el momento, nos vamos a seguir juntando, vamos a presentar un proyecto de lo que nosotros pensamos para ver si, después del 24, se puede habilitar algo”, indicó.