No habrá evaluaciones numéricas de los contenidos trabajados a distancia

Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron descartar cualquier tipo de evaluación numérica o de concepto sobre los contenidos trabajados a distancia, es decir, durante el período de suspensión de las clases presenciales por la pandemia de coronavirus, según informaron a DIB fuentes del Ministerio de Educación de la Nación.

El acuerdo, que será aprobado oficialmente por la Asamblea del Consejo Federal de Educación el viernes próximo, establece que la enseñanza brindada a los alumnos será “de carácter formativa, sin valor para la acreditación de saberes sino en función de una mejor orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, detallaron desde la cartera educativa.

Reunión clave

En tanto, el Consejo Federal de Educación se reunirá el viernes próximo luego de varias semanas de diálogo para acordar cuestiones básicas sobre la continuidad pedagógica, el sistema educativo y su respuesta ante la suspensión de clases presenciales provocada por la pandemia de coronavirus.

Voceros adelantaron que, entre otras prioridades, se tratarán la entrega de 20.000 computadoras para aquellos alumnos que hayan acreditado que no poseen esta herramienta tecnológica, la consideración de los resultados de pruebas estandarizadas como el Operativo Aprender y las promociones de año o grado en este contexto de suspensión de clases por pandemia.

El documento a trabajar dispone que se agregue tercer grado a la unidad pedagógica ya prevista para primero y segundo, con el objetivo de lograr que los alumnos de estos tres niveles no tengan problemas para pasar de año.

En tanto, en el resto de los grados y años de la escuela media “se va aplicar normativa ya vigente para estos casos que tienen que ver con una promoción acompañada”, indicaron los voceros.

En este aspecto, adelantaron que “las metas y contenidos educativos pueden ser reorganizados en el 2020, 2021 y eventualmente en el 2022, con un horizonte de formación de ciclos escolares garantizando la formación dentro de ese ciclo”.

A la espera

Consultada por La Opinión, la inspectora jefe distrital, Alejandra Marino, contó: “Estamos teniendo reuniones virtuales con directores de distintos niveles y modalidades, y también a la espera de un documento que va a llegar por vía jerárquica con detalles de distintas cuestiones que el ministro está manifestando, que no tienen que ver con que no existan evaluaciones, sino que lo que el ministro plantea es que lo que hay que pensar es una manera diferente de evaluar los trabajos”. “No es que están diciendo que no se va a evaluar.

Lo que hay que pensar es que la prioridad es la salud y que seguramente se producirán planteos diferentes en el interior del sistema educativo. Se habla de empezar a comprender la continuidad de los aprendizajes unificando 2020 y 2021. Hay contenidos que probablemente no se finalicen este año pero se retomarán los conceptos el año que viene”, comentó, destacando la importancia de “entender la evaluación como un proceso de la realidad en que estamos inmersos, en la que no podemos pretender los mismos estándares que con los chicos en el aula”.

Y en ese marco la funcionaria dijo que se va a estar recibiendo documentación en los próximos días que va a encuadrar y a normalizar lo que se viene hablando.

La vuelta

Por otro lado, el titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, señaló que se evalúan la “reducción de horarios” o los “turnos alternados” como alternativas para la vuelta a clases presenciales, aunque advirtió que las mismas podrían no retomarse este año.

A pesar de que comenzaron a abrirse distintas actividades económicas, la vuelta a la escuela continúa siendo una incógnita en el marco de la cuarentena.

Y Baradel expresó su apoyo a las definiciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien había adelantado que las clases no se retomarán en la inmediatez.

“Los pronósticos más optimistas hablan de agosto o septiembre y los más pesimistas que no volvemos a clase este año. No lo podemos predecir. No se puede hacer futurología con este tema”, dijo el dirigente a DIB.