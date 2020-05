Se define la Fase 4 de la cuarentena: cómo mantener controlado el Covid 19

Argentina entró esta semana en la fase 4 de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, una nueva etapa de reapertura progresiva de las actividades habilitadas para todos aquellos distritos que hayan superado los 25 días para la duplicación de casos.

Esta etapa, que fue anunciada el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández y se extenderá hasta el 24 de mayo, fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Y según la norma, los distritos habilitados son aquellos con menos de 500 mil habitantes y siempre y cuando no se encuentren en una zona de circulación comunitaria del virus ni “formen parte de aglomerados urbanos cuya población supere ese número”, criterio con el que cumple Trenque Lauquen y las localidades de la región.

También existen otros requisitos: el sistema de salud debe estar preparado “para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria” y que “exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada”. Finalmente, el decreto también exige que la “proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio no supere el 75% de la población total del departamento o partido”.

El DNU plantea los protocolos para la reapertura de actividades comerciales e industriales con un protocolo especial, que dependerá de la situación epidemiológica por el coronavirus. Y las empresas que quieran volver a abrir sus puertas, además de contar con estas características, deberán asegurar el traslado de sus empleados, puesto que no se habilitará el transporte.

En ese marco, el Gobierno bonaerense anunció que a partir de este lunes comenzaron a operar unas 180 industrias en el Área Metropolitana, lo que moviliza a unas 9 mil personas. Además, informó que analiza pedidos de 86 de los 94 municipios del interior para la reapertura de comercios y rubros industriales y de servicios.

Con estos distritos se trabaja “en protocolos de funcionamiento para resguardar la seguridad de las y los trabajadores y de los consumidores y clientes, para asegurar que las medidas de distanciamiento social, higiene y seguridad se cumplan para resguardar la salud de las y los bonaerenses”, se precisó.

Entre otras, reiniciaron sus actividades las empresas que abastecen insumos para la construcción y pinturerías, así como también aquellas que fabrican calefactores y estufas para la temporada invernal. En el interior, por su parte, la apertura ha alcanzado a más sectores, principalmente PyMEs industriales como la metalúrgica en general, materiales e insumos para la construcción y también comercios y servicios.

Cronograma de horarios ♦ El nuevo cronograma de horarios para las actividades permitidas es el siguiente:

♦ Supermercados: Lunes a sábado de 8 a 17.30.

♦ Almacenes de cercanía: Lunes a sábado de 8 a 17.30. Domingos de 9 a 13.

♦ Estaciones de servicio: Según cronograma propio.

♦ Farmacias: Según cronograma propio.

♦ Delivery de Gastronomía: Lunes a domingo de 12 a 16 y de 19 a 24.

♦ Profesionales de la Salud: Lunes a viernes de 8 a 17.30.

♦ Profesionales Colegiados: Lunes a viernes de 8 a 17.30.

♦ Oficios de Mantenimiento: Lunes a sábado de 8 a 17.30.

♦ Servicio Doméstico: Lunes a sábado de 8 a 17.30.

♦ Construcción: Lunes a sábado de 8 a 15.

♦ Comercio Minorista: Lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17.30 / Sábado de 9 a 13.

♦ Peluquería y Belleza: Lunes a sábado de 8 a 17.30.

♦ Cobradores: Lunes a sábado de 8 a 15.

♦ Administraciones: Lunes a sábado de 8 a 15.

♦ Mudanzas: Lunes a sábado de 8 a 15. n