«Me atraen los desafíos, el paisaje y siempre estoy muy lejos de ganar»

Fernando Andrades se considera el “más lento entre los lentos” pero eso no le ha impedido cumplir con desafíos deportivos impensados para “los más rápidos entre los rápidos”. Porque así es el deporte de aventura en el que las inclemencias del tiempo son parte importante, al igual que la garra y mentalidad del deportista para aguantar siempre un poco más esa larga subida interminable o soportar el dolor de las ampollas en los pies para nunca darse por vencido. “Para que yo me suba a la camioneta tengo que estar muerto”, contó Fernando Andrades sobre su última carrera realizada en Perú mientras arriba de su fiel compañera de dos ruedas encaraba una subida eterna y desde la organización le ofrecieron subirlo a la caja de la camioneta.

Porque para Fernando Andrades llegar es el objetivo. Pasó a paso, como dijo “Motaza” Merlo. Lento o rápido, a su tranco este aventurero avanza más que el resto.

Esta es otra de las historias que tenemos para contar en esta larga cuarentena. Conociendo a nuestros deportistas la presencia de Fernando Andrades marca que no siempre hay que seguir las mismas reglas. Es un “distinto”, un “fuera de serie” o como él mismo se denomina “el más lento entre los lentos”. No sigue un plan de entrenamiento, no sale a correr con reloj y en esta cuarentena “estoy trotando en la quinta donde vivo, algún que otro día hago algo hasta la tranquera. Pero lo que pasa es que lo que me gusta hacer a mi está del otro lado de la tranquera. Así que no es mucho lo que estoy haciendo”.

Sus desafíos

Durante el 2019 realizó una de las carreras que más lo complacieron. Se trató de “La Ruta de los Orígenes” en Perú, transitando por arriba de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Andrades es un corredor/ciclista que elige sus desafíos pensando en conocer nuevas culturas “no soy alguien que me anote pensando en ganar, estoy muy lejos de eso y tampoco lo podría hacer, así que cada vez que elijo una carrera lo que pienso es que sea un desafío personal en lo deportivo, que me exija en lo físico y que me haga un ruido especial para querer intentarlo. Pero lo que más busco de las carreras es que me atraiga el paisaje y su cultura”. En Perú descubrió una carrera única y que en este 2020 pensaba volver “en agosto del año pasado fue la última carrera que hice. Fue una competencia de MTB en Perú, por etapas, de cinco días por la cordillera blanca y negra de Perú hasta llegar al mar. La verdad es que es muy difícil de describir lo que uno vivió en esos paisajes, corriendo todo los días encima de los 4.000 metros. Me resultó espectacular a nivel físico, con paisajes increíbles, conociendo diferentes pueblos, pasando las noches en pequeñas comunidades metidas en lo alto de la montaña donde uno no puede creer que estén ahí, es viajar en el tiempo. Fue sin dudas la carrera más linda que hice, porque además llegué muy bien, hasta se puede decir que tuve un buen desempeño deportivo y este año quería volver, pero con la idea de hacerlo más cultural”.

Paso a paso

A su tranco, Andrades avanza a un ritmo constante. No es fácil para un deportista de la ciudad correr por sobre los 3.700 metros sobre el nivel del mar. “Fui con un entrenamiento mínimo, con lo que uno puede hacer acá pero cuando me di cuenta de la llegada estaba en la mitad de delante de los 170 corredores. Algo que me llamó la atención porque va gente muy buena, de punta y así y todo terminé en la mitad de adelante”. La carrera es una competencia de montaña que arranca a los 3.300 metros y durante las etapas va subiendo hasta que en la última se baja a nivel del mar. “La primera etapa la pasé muy mal y me preocupé, porque se largó por número de dorsal, y yo tenía un numero bajo así que largué entre los primeros y me acuerdo que encaré la subida con todo el entusiasmo y ahí nomás se me acabó el aire. Fue casi una crono-escalada de unos 42 kilómetros, la etapa más corta de todas”. El resto de los días los ciclistas debieron transitar distancia de no más de 130 kilómetros, todas bien demarcadas por la organización. “Largamos desde adentro de la montaña en uno de los centros principales de escalada de Perú y se va pasando por distintos puntos a lo largo de la cordillera trepando a los 4.000 metros sobre nivel del mar. La etapa reina de la prueba fue de 130 kilómetros y la última largamos de un pueblito colgado en la montaña a 3.900 metros y en cuestión de 35 kilómetros bajamos al nivel del mar. Fue una bajada casi en picada hasta la costa del río seco”.





Etapa reina

Un momento muy especial fue el vivido por Andrades al alcanzar la gran cima de una cumbre interminable, donde el mismo organizador emocionado lo abrazó por haber cumplido con tamaño

desafío. “Fue una locura todo eso, la etapa reina de la carrera fue de 130 kilómetros y por un tema del clima trasladaron la llegada a unos 50 kilómetros adelante donde había una trepada a una montaña que era imposible, uno tenía que levantar el cuello para mirar hacia arriba, una subida que se hizo durísima. Muchos utilizaban las camionetas de los organizadores para cargar as bicicletas porque se hacía imposible. A mí el organizador se me pone al lado y me dice si quería cargar la bici y le dije “solamente muerto me llevan en camioneta, a mi ritmo voy a subir”, así que aguanté y cuando logré llegar a la cima el organizador me abrazaba emocionado porque lo había logrado. Porque para él ese es el gran objetivo de la carrera, que todos la hagan, al ritmo de cada uno, pero que logren hacerla”.

Nuevos desafíos

El 2020 ya ha quedado en el pasado para Fernando, y como para gran parte de nuestros deportistas. Los nuevos desafíos seguirán pero deberán esperar. “Por estas arrogancia que tiene el hombre de querer programar cosas tenía

pensado este año volver a Perú, pero todo esto te demuestra que no hay que programar tanto, uno tiene que ir haciendo lo que puede. Y yo soy así, siempre soy el ultimo en anotarme a las carreras, cuando llega la fecha y si está todo mas o menos bien me anoto, no por indeciso, sino mas bien porque hay que ver si estoy entrenado o si no tengo ninguna lesión”. Ya corrió a pie en las dunas de Fiambala durante 100 kilómetros, también fue parte de La Misión, una competencia de 160 kilómetros con orientación propia, los 42 kilómetros de Villa La Angostura y también en Ecuador, Andrades busca desafíos y nuevos horizontes. “Estoy con ganas de comprarme una fat-bike (bicicleta de rueda mas ancha) porque quiero hacer algún tiempo de carrera a campo traviesa, por lugares sin un trazado o un camino firme”.