“Estamos en tiempos difíciles, no hay que poner palos en la rueda”

Luego de que el concejal Jorge Jordán, de Unidos por Trenque Lauquen, explicara a este medio los principales lineamientos de un proyecto alternativo de ordenanza impositiva trabajado conjuntamente con el edil Claudio Figal (Movimiento de Renovación y Cambio), La Opinión buscó que se análizara desde el oficialismo esta nueva iniciativa, y el concejal Matías Cardini, de Juntos por el Cambio, brindó su opinión sobre el proyecto de ordenanza impositiva presentado por Figal y Jordán y, también, respondió a las críticas realizadas por este último sobre la manera en que fue tratado, el último 20 de marzo, el proyecto enviado por el Municipio y que finalmente fue aprobado por mayoría, aunque con varias modificaciones.

“Muy raro”

En primer lugar, Cardini comentó: “Respecto al proyecto presentado por Jorge Jordán y Claudio Figal debo decir que para mí llega totalmente a destiempo. Es muy raro. Porque ingresa más de 120 días después que ingresó el proyecto del Ejecutivo y 40 días después de que este último fuera aprobado. La verdad que es muy raro porque tengo mucho respeto por la figura de Claudio y Jorge, y sé que tienen experiencia, hace varios años que están en el Concejo y saben los tiempos que allí se manejan”.

“Pienso que ellos, si no estaban de acuerdo, podrían haber sacado un despacho alternativo el martes anterior a la sesión en una reunión de comisión, pero, directamente, no fueron a esa reunión. Porque si sacaban un despacho alternativo luego, en la sesión, se hubieran votado los dos proyectos y se cumplía con los tiempos lógicos. A mí me genera mucha duda especialmente por la experiencia que ambos tienen. No sé si realmente quieren construir o quieren instalar un tema o desfinanciar al Municipio o desgastar la gestión. A mí me generan dudas. Yo los respeto a los dos, pero la verdad que esto es muy llamativo. De hecho, hubo reuniones de comisión a las que no fueron, una reunión con la Cámara de Comercio a la que no fueron, que hubo que hacerla otra vez e inclusive le tuvimos que pedir perdón a las autoridades de la Cámara porque hubo que hacer de vuelta esa reunión porque ellos no habían ido”, dijo el concejal antes de agregar: “Y el tema de la pandemia y el aislamiento lleva un mes y medio, pero el proyecto de ordenanza impositiva fue presentado hace 120 días. Así que, respecto al proyecto de ellos, esa es un poco mi opinión, me llama mucho la atención y lo veo totalmente a destiempo”.

Modificaciones

Asimismo, Cardini sostuvo: “El proyecto final (aprobado el 20 de marzo) tiene un montón de diferencias con el proyecto original presentado por el Ejecutivo porque se aportaron ideas muy interesantes de varios lados, incluso se tomaron aportes de ellos mismos, de Jordán y Figal, que dieron en alguna reunión de comisión a la que fueron. Y la verdad se trabajó bien. Es cierto que los que fueron a trabajar, aportaron más; y los que no fueron a trabajar, aportaron menos”.

“Pero, por ejemplo, Pablo Larrosa (FdT) y Mónica Estévez (FdT) realizaron sus aportes de la misma manera que la Cámara de Comercio. Se trabajó con los aportes de todos porque esa es la idea. Y hubo cambios significativos respecto del proyecto original. Por ejemplo, el módulo UMI (Unidad de Medición Impositiva) que originalmente se componía de una fórmula basada en el porcentaje del salario del empleado municipal y el precio del gasoil se pasó a una fórmula que incluye el Índice de Precios al Consumidor y el Coeficiente de Variación Salarial. Ese fue un aporte de sectores opositores que se discutió y llegamos a ese consenso sabiendo que ambos componentes, al ser medidos por el INDEC, permiten que las actualizaciones de las tasas estén en relación a la capacidad de pago de los contribuyentes y de la inflación”, explicó el edil.

En el mismo sentido, el entrevistado agregó que “de más está decir que eso le da previsibilidad al municipio y la seguridad a los contribuyentes de que en esta ordenanza las tasas no se van a actualizar en valores distorsivos y por encima de la inflación”. “Me parece que el proyecto que quedó fue trabajado por muchos y es superador al que había originalmente. De hecho, también hubo cambios en lo que respecta a la recolección diferenciada de residuos, en tasa de riego, servicios de desinfección, en tasas de inspecciones de Seguridad e Higiene, cambios en la escala del servicio de agua, entre otras. Hubo muchas modificaciones que se fueron trabajando. Ahora bien, si no se va a la Comisión a trabajar, no hay que quejarse. Los que fueron a laburar, aportaron un montón”, marcó Cardini.

Consenso

Siempre en esa misma línea de análisis, Cardini señaló: “Además, el intendente Miguel Fernández es alguien que ha dado muestras de diálogo, de consenso, de escuchar a todos, de recibir aportes, siempre con un trabajo constructivo y hoy lo está haciendo y demostrando como presidente del Foro de Intendentes Radicales con aportes concretos a la Provincia y al Gobierno Nacional siendo muy responsable. Y la verdad que hoy, en un momento muy difícil no sólo desde el punto de vista de la salud sino también económico, en lugar de tirar todos para el lado de la comunidad de Trenque Lauquen como es el espíritu que ha caracterizado a Trenque Lauquen, por momentos pareciera que Figal y Jordán buscan desgastar la gestión. Es mi opinión. Es un momento difícil y me parece que es fundamental que todos tiremos para el mismo lado”, dijo.

Además el edil culminó señalando a este medio: “Estamos atravesando momentos difíciles y es posible que se vengan más difíciles todavía, hay gente que no ha podido trabajar, no ha podido tener un ingreso estos 40 días, gente que la está pasando muy mal y me parece que tenemos que dejar de lado la mezquindad política, la chicana y mirar para adelante como está haciendo el 99% de la comunidad, no tengo dudas de eso. Pero nos tenemos que sumar todos a ese mirar para adelante, unidos, y priorizar a la comunidad de Trenque Lauquen, siempre ese ha sido el espíritu de esta comunidad y lo va a seguir siendo independientemente de los nombres propios. Me parece que las diferencias y disidencias tienen que ser en el marco de la construcción y no para poner palos en la rueda. Se vienen momentos muy complicados y tenemos que estar todos unidos”.