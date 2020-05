Cómo continúa la atención en bancos

Sin cambios anunciados, los bancos seguirán atendiendo por turnos y con los cronogramas y reparos especiales que ya se vienen aplicando.

La semana pasada, hasta el jueves 30, los bancos siguieron funcionando con el esquema de atención al público de los días anteriores. Y así se mantendría todo en estos días, a menos que haya una notificación al respecto. Se mantuvieron la apertura en el horario habitual y la obligación de pedir turno previo. A la vez que los jubilados y pensionados no necesitaron turno, aunque deben consultar a la ANSES su fecha de atención antes de acercarse a una sucursal.

Aquí, cabe añadir que la Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de las jubilaciones y pensiones para mayo, y que los beneficiarios se agrupan según el monto del haber que reciben y su número de documento, añadiéndose que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno en plena pandemia de coronavirus, se prorrogó por dos meses más el cobro de los haberes sin la llamada “prueba de supervivencia” o “fe de vida”, medida que rige para el cobro de haberes de mayo y junio.

En tanto, el cronograma completo de jubilaciones, pensiones y asignaciones quedó dispuesto de la siguiente manera:

♦ Jubilaciones y pensiones hasta $17.859: DNI terminado en 0, fecha de cobro 8 de mayo; en 1, 11 de mayo; en 2, 12 de mayo; en 3, 13 de mayo; en 4, 14 de mayo; en 5, 15 de mayo; en 6, 18 de mayo; en 7, 19 de mayo; en 8, 20 de mayo; y en 9, 21 de mayo.

♦ Jubilaciones y Pensiones superiores a $17.859: DNI terminado en 0 y 1, fecha de cobro 22 de mayo; en 2 y 3, 26 de mayo; 4 y 5, 27 de mayo; 6 y 7, 28 de mayo; y 8 y 9, 29 de mayo.

♦ Pensiones no contributivas: DNI terminado en 0 y 1, fecha de cobro hoy, 4 de mayo; en 2 y 3, mañana, 5 de mayo; 4 y 5, 6 de mayo; 6 y 7, 6 de mayo; 8 y 9, 7 de mayo.

Turnos

En cuanto a los turnos, se gestionan por los canales que dispone cada banco (sitio web y otros) y el comprobante sirve como permiso de circulación y de ingreso a la casa bancaria, destacándose que tanto personas como empresas pueden realizar apertura de cuentas, gestión de préstamos, presentación de documentación, tener acceso a cajas de seguridad, gestión de cuentas y depósito y extracción de moneda extranjera.

Retiro de dinero

Las operaciones de retiro y depósito en pesos, en cambio, se hacen solo por cajeros automáticos, terminales de autoservicio o cualquier otro sistema que disponga la respectiva entidad. Y en este sentido, cabe señalar que a partir de inquietudes de vecinos de Trenque Lauquen, desde la sucursal local del Banco Nación se explicó que para el retiro, por ejemplo, de dinero de los plazos fijos tradicionales, que se hacen dentro del banco (por los cuales a los correspondientes certificados se les han realizado adecuaciones para que la gente pueda renovarlos por la web del Banco) no hay impedimentos, sino que “lo que no se puede es pasar por la caja, porque por decreto debido a la pandemia las cajas son de uso exclusivo para el pago de jubilaciones de aquellas personas que no tienen tarjeta. El espíritu de esta medida es a los fines de evitar amontonamiento de personas. Y los montos retirados son depositados en la cuenta de ahorros del titular para que desde allí transfiera o retire por cajeros automáticos. Y en caso que el cliente no tenga o no quiera que se depositen en su cuenta, se hace la transferencia que el titular indique”.

Por otro lado, ya se ha indicado que los bancos deben programar sus cajeros automáticos para expender como mínimo hasta $15.000 por día y en una única operación, si el cliente así quiere, sin cargos ni comisiones ni para clientes ni para no clientes, hasta el 30 de junio, por disposición del BCRA. A su vez el Central recordó que también se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias.