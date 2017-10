30 de Agosto volvió a marchar por justicia

Anoche en 30 de agosto una multitud de vecinos se sumó a la anunciada marcha en pedido de justicia por Gastón Galeano, al cumplirse dos meses de su fallecimiento tras ser embestido por una pick up cuando circulaba en su moto pro el acceso Padre Dutrá de la vecina localidad.

A dos meses del trágico final del joven futbolista aún no se sabe nada del paradero del conductor de la camioneta. Y por tal motivo los vecinos de 30 de Agosto han manifestado públicamente su reclamo por justicia en reiteradas oportunidades, siendo la marcha de ayer una muestra más de que la comunidad no está dispuesta a olvidar.

La manifestación contó con la presencia del titular de la Jefatura Distrital de Policía de Trenque Lauquen, comisario inspector Fabián Matioli, quien respondió preguntas de los vecinos.

Y los manifestantes, algunos con antorchas, marcharon hasta el club Juventud y posteriormente regresaron a la plaza San Martín, donde con emotivas palabras familiares y amigos recordaron a Gastón y hablaron del caso.

n Presencia

Previo a la marcha, Mónica Martínez, madre de Gastón Galeano, le señaló a La Opinión que en esta oportunidad iban a estar acompañando autoridades policiales de Trenque Lauquen, que iban a responder preguntas de los vecinos”. Y en este sentido destacó: “Nos pareció muy importante que estén porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó. Porque Gastón era un chico muy querido y todos quieren que se haga justicia por lo que le hicieron”.

Por otra parte la vecina remarcó: “Además nunca hemos sido acompañados por las autoridades policiales de Treinta de Agosto. El comisario de aquí nunca se hizo presente, por eso creemos que es importante la presencia de autoridades del distrito”.

Así en plena marcha, entre otras cosas Matiloi señaló estar presente para apoyar el pedido de justicia y marcar que la Policía está trabajando “para establecer este crimen”, y que sabe del dolor de la familia de Gastón y por eso se trabaja con esfuerzo en el caso, por el que, según apuntó, se han chequeado entre 70 y 80 vehículos, aunque todavía hay un número bastante amplio de vehículos para investigar.

Tras esto los manifestantes agradecieron a Matioli por su presencia, pero también se hicieron algunos reclamos dirigidos a la Policía treintense por su accionar que despertaron aplausos. Respondiéndose desde las fuerzas de seguridad que no se ha logrado dar con ninguna pista y que se espera la colaboración de la gente del pueblo porque se estima que alguien puede tener algún dato para darle un giro a la causa, añadiéndose que Fiscalía y la DDI son los órganos que dirigen las investigaciones.

N La causa

En cuanto a los avances de la causa, Fabián Galeano, padre de Gastón, explicó a este medio que “no hay muchas novedades”. “Lo último que se hizo fue enviar una nota a la Justicia pidiendo la imputación del camionero, la médica y la policía que intervino en primer momento”, señaló. En tanto, trascendió por otra fuente que dicho pedido habría sido rechazado, aunque el abogado de la familia Galeano impulsaría una recusación por esta negativa.

Por otra parte, Fabián resumió con una sola palabra la falta de novedades con respecto al paradero del conductor de la pick up involucrada: “indignación”.