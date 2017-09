1País unificó lista y en UC se debatía hasta última hora

El panorama de cara a las elecciones generales del mes de octubre comienza a clarificarse luego de pasadas las PASO realizadas el 13 de agosto. En este marco, de las listas que no debieron atravesar una instancia de internas el FIT y el Frente Creo no alcanzaron el piso necesario para llegar a los comicios del próximo mes.

En tanto, en 1País y en Unidad Ciudadana ambos espacios participantes establecieron reuniones para definir cómo rearmar la lista de cara octubre. En el primer frente citado, se llegó rápidamente a un acuerdo y la lista confirmada en los últimos días de la semana que pasó. En UC, en cambio, hubo desacuerdos entre ambas nóminas y hasta ayer al cierre de esta edición no se sabía si el grupo que acompañó a Lucas Ustarroz integraría la lista encabezada por Mónica Estévez.

n En 1País

En 1País, la lista quedó conformada de la siguiente manera: Candidatos a concejales titulares: Jorge Jordán, Mariel Jordán, Juan Pablo Ripamonti, Ana María Calderón (30 de Agosto), Osvaldo Barroso, Marisol Ethel Paolucci, Hugo Cretari, Stella Maris Mansilla y Hugo Pereyra. Candidatos a concejales suplentes: Fernanda Pérez Cretari, Hugo Beltrán, Carolina Gómez, Fabio Villarreal, Mónica González y Mauro Ferreira. Consejeros escolares titulares: Susana Muñoz, Luís Luna y María Angelina De san Benito. Consejeros escolares suplentes: Matías Paganti, Susana Rebón y Javier Omar Morales.

Jorge Jordán explicó a este medio cómo se piensa trabajar en esta nueva etapa: “Vamos a trabajar en forma conjunta, siempre hemos tenido muy buena convivencia en todo este tiempo que se ha trabajado en el HCD que nos ha permitido conocernos y los dos espacios han estado siempre comprometidos con la problemática de la comunidad, nos hemos apoyado en muchos proyectos y eso es una gran ventaja porque siempre hubo buena convivencia y entendimiento entre los dos espacios lo cual nos permite fortalecernos con miras octubre”.

En el mismo sentido, agregó: “Vamos a ir con una propuesta que exprese lo mejor de cada espacio, pensando en el vecino, tratamos de potenciarnos en cuanto a la forma de trabajo respondiendo a las inquietudes de la gente. Ya hemos conversado y estamos en marcha para lograr la mejor propuesta para octubre revalorizando un trabajo que no empieza hoy sino que ambos espacios lo vienen haciendo de forma interrumpida desde hace muchos años con logros importantes. Tenemos buena expectativa, la gente ha tomado con beneplácito esta unificación”.

n Unidad Ciudadana

Muy distinta ha sido la situación en Unidad Ciudadana donde hasta ayer al cierre de esta edición la Lista 4 seguía debatiendo si ser parte o no de la nómina encabezada por Mónica Estévez.

Según trascendidos, desde el sector de Lucas Ustarroz se habría solicitado ocupar el tercer lugar en la lista de Mónica Estévez (Leticia Badino por Nora Mola) dados los resultados (60-40) de las PASO aunque, al parecer, esa petición habría sido rechazada de plano por la Lista 2, situación que fue interpretada por integrantes de la Lista 4 como una falta de apertura para la negociación democrática. Por esa razón, ayer por la tarde noche los integrantes de la Lista 4 mantenían una reunión para definir qué hacer. Así las cosas, recién hoy podrá confirmarse si finalmente Unidad Ciudadana concreta la integración de lista.